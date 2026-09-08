फिरोजाबाद में फसल बीमा योजना की अंतिम तिथि बढ़ी, अब किसानों को मिलेगा अतिरिक्त मौका
फसलों को नुकसान से बचाने के लिए योजना का लाभ उठाने का अंतिम अवसर, बढ़ी तारीख़.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 8, 2026 at 11:09 AM IST
फिरोजाबाद: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा कराने से वंचित रह गए किसानों के लिए राहत की खबर है. शासन ने ऋणी किसानों के लिए फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 10 सितंबर 2026 कर दिया है. पहले बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 अगस्त निर्धारित थी. अब किसानों को बीमा कराने के लिए 10 सितंबर तक का अतिरिक्त समय मिलेगा.
उप कृषि निदेशक सत्येंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि (खरीफ) फसल बीमा योजनाओं के तहत बीमा कराने के लिए फसल बीमा पोर्टल एक्टिव है. निदेशक कृषि सांख्यिकी और फसल बीमा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ की ओर से ऋणी कृषकों के लिए बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 अगस्त से बढ़ाकर 10 सितंबर किए जाने का लेटर विभाग ने जारी किया है. अधिकारियों और बैंकों को निर्देश दिए गए हैं कि निर्धारित तिथि तक अधिक से अधिक ऋणी किसानों को फसल बीमा योजना से लाभान्वित कराएं.
उप कृषि निदेशक ने बताया कि जिले में खरीफ मौसम के लिए पीएम फसल बीमा योजना के अंतर्गत धान, मक्का, बाजरा और तिल की फसलों को अधिसूचित किया गया है. वहीं, पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के तहत नारखी, हाथवन्त और टूण्डला विकासखंडों में मिर्च की फसल का भी बीमा कराया जा सकता है.
फसल बीमा का उद्देश्य मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण किसानों को होने वाले आर्थिक नुकसान से राहत दिलाना है. सूखा, जलप्रलावन, अत्यधिक वर्षा जैसी दैवीय आपदाओं एवं प्रतिकूल मौसम के कारण बीमित फसल को नुकसान होने की स्थिति में योजना के प्रावधानों के अनुसार किसानों को क्षतिपूर्ति उपलब्ध कराई जाती है.
अधिकारियों के मुताबिक किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) धारक ऋणी किसानों के फसल बीमा को लेकर बैंकों को विशेष जिम्मेदारी दी गई है. जिन केसीसी धारक किसानों ने योजना से बाहर रहने के लिए ऑप्ट-आउट नहीं किया है, उन्हें योजना के तहत लाभान्वित किया जाना आवश्यक है. जिले की समस्त बैंक शाखाओं द्वारा ऐसे पात्र किसान क्रेडिट कार्ड धारक किसानों का फसल बीमा कराया जाएगा.
अधिकारियों ने बैंक शाखाओं को निर्देश दिए हैं कि इसमें किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए और अधिक से अधिक पात्र किसानों को समय सीमा के भीतर बीमा उपलब्ध कराया जाए.
गैर ऋणी किसान भी फसल बीमा योजना का लाभ ले सकते हैं. ऐसे किसान अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र (सीएससी) के माध्यम से खरीफ फसलों का बीमा करा सकते हैं. इसके लिए उन्हें निर्धारित 2 प्रतिशत प्रीमियम का भुगतान करना होगा.
फसल बीमा योजना के पिछले साल के आंकड़े भी किसानों के लिए महत्वपूर्ण हैं. उप कृषि निदेशक सत्येंद्र प्रताप सिंह के अनुसार, साल 2025 के खरीफ मौसम में जिले के 3,577 किसानों को फसल बीमा योजनांतर्गत 312.12 लाख रुपये का भुगतान किया गया था. यानी पिछले खरीफ में नुकसान झेलने वाले किसानों को करीब 3.12 करोड़ रुपये की बीमा राशि का भुगतान किया गया.
फिरोजाबाद में किसानों की संख्या 3 लाख से अधिक है. ऐसे में कृषि विभाग का जोर अधिक से अधिक पात्र किसानों को फसल बीमा योजना के दायरे में लाने पर है. अधिकारियों ने किसानों से अपील की है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार न करें और समय रहते अपनी फसल का बीमा करा लें.
विभाग की ओर से जिला कृषि अधिकारी, समस्त उप सम्भागीय कृषि प्रसार अधिकारियों, जिला प्रबंधक अग्रणी बैंक तथा एचडीएफसी अर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के जिला प्रबंधक को भी किसानों को फसल बीमा योजना से जोड़ने के लिए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं.
ये भी पढ़ें- PM किसान की 24वीं किस्त पर अपडेट, सिर्फ इन किसानों के खाते में आएंगे ₹2,000; चेक करें अपना स्टेटस