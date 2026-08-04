दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण (SIR) की समय-सीमा बढ़ी, अब 17 अगस्त तक घर-घर पहुंचेंगे BLO

दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण (SIR) की समय-सीमा बढ़ी, अब 17 अगस्त तक घर-घर पहुंचेंगे BLO
दिल्ली में मतदाता सूची विशेष पुनरीक्षण की समय-सीमा 17 अगस्त तक बढ़ी.
Published : August 4, 2026 at 7:49 PM IST
नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मतदाता सूची के रिवीजन और पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए चल रहे विशेष सघन पुनरीक्षण (SIR) अभियान को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है. निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में इस अभियान की समय-सीमा को बढ़ा दिया है. अब बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर्स) द्वारा घर-घर जाकर सत्यापन और सर्वे का कार्य आगामी 17 अगस्त तक जारी रहेगा.
दरअसल, पहले यह चरण समाप्त होने की कगार पर था, लेकिन जमीनी स्तर की जरूरतों और मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली के अनुरोध पर आयोग ने संशोधित शेड्यूल जारी किया है. आयोग ने स्पष्ट किया है कि सभी संबंधित अधिकारियों को इस निर्णय से तुरंत अवगत कराया जाए और विभिन्न माध्यमों के जरिए इस संशोधित कार्यक्रम का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए. इसके अलावा, सभी राजनीतिक दलों को भी लिखित रूप में इसकी जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं.
अब तक की प्रगति, 3 अगस्त तक का डेटा रिपोर्ट
मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली के कार्यालय द्वारा जारी 3 अगस्त रात 8 बजे तक की एकत्रित डेटा के अनुसार, फेस-III के तहत 30 जून से शुरू हुए इस गणना चरण के आंकड़े में कुल मतदाता 1,45,10,298 दर्ज हैं. कुल 1,45,07,574 फॉर्म बांटे जा चुके हैं, जो कि 99.98% की दर को दर्शाता है. अब तक कुल 89,99,325 फॉर्मों को डिजिटाइज किया जा चुका है, जो कुल का 62.02 प्रतिशत है.
जिलोंवार स्थिति का विश्लेषण
दिल्ली के विभिन्न जिलों में डिजिटाइजेशन की प्रक्रिया अलग-अलग गति से चल रही है. आउटर नॉर्थ जिला इस मामले में सबसे आगे चल रहा है, जहां 8,32,510 कुल मतदाताओं में से 72.21% फॉर्म डिजिटाइज हो चुके हैं. साउथ वेस्ट जिले में भी तेज प्रगति है, जहां 13,29,749 मतदाताओं में से 70.60% काम पूरा हो चुका है. वेस्ट जिले में 68.91% और नॉर्थ वेस्ट में 66.79% फॉर्म डिजिटाइज किए जा चुके हैं. वहीं, साउथ ईस्ट जिले में 15,57,289 मतदाताओं का बड़ा बेस होने के कारण फिलहाल 49.27% कार्य डिजिटाइज हुआ है, जिसे आगामी 17 अगस्त तक की बढ़ी हुई अवधि में पूरा करने पर जोर दिया जाएगा. ईस्ट जिले में यह आंकड़ा 55.14% और साउथ जिले में 55.59% है.
राजनीतिक दलों और नागरिकों से अपील
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिन क्षेत्रों में फॉर्म भरने या उनके सत्यापन का कार्य शेष रह गया है, वहां के नागरिक इस बढ़े हुए समय (17 अगस्त तक) का पूरा लाभ उठाएं. राजनीतिक दलों से भी अपील की गई है कि वे अपने बूथ लेवल एजेंट्स के माध्यम से इस अभियान में सहयोग करें ताकि 27 अक्टूबर को आने वाली अंतिम मतदाता सूची पूरी तरह से शुद्ध और त्रुटिमुक्त हो सके.
निर्वाचन आयोग के अंडर सचिव संदीप कुमार द्वारा 4 अगस्त को जारी आदेश के मुताबिक, दिल्ली के लिए SIR के विभिन्न चरणों की नई तारीखें निर्धारित कर दी गई हैं.
- बीएलओ द्वारा घर-घर जाकर विजिट: 30 जून 2026 से 17 अगस्त 2026 तक.
- पोलिंग स्टेशनों का युक्तिकरण/पुनर्व्यवस्था: 17 अगस्त 2026.
- ड्राफ्ट पब्लिकेशन: 24 अगस्त 2026.
- दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अवधि: 24 अगस्त से 23 सितंबर तक.
- नोटिस चरण / दावे और आपत्तियों का निस्तारण: 24 अगस्त से 22 अक्टूबर तक.
- अंतिम प्रकाशन: 27 अक्टूबर 2026.
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