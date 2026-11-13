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संविदा कर्मचारियों को बड़ी राहत, हरियाणा सरकार ने पंजीकरण और रिकॉर्ड सत्यापन की समय-सीमा बढ़ाई

Contractual Employee Registration Verification ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने पात्र संविदा कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए उनके पंजीकरण और रिकॉर्ड सत्यापन की समय-सीमा बढ़ा दी है. हरियाणा संविदा कर्मचारी (सेवा सुरक्षा) अधिनियम, 2024 एवं नियम, 2025 के तहत अब पात्र कर्मचारी 30 नवंबर 2026 तक ऑनलाइन पोर्टल पर अपना पंजीकरण करा सकेंगे.

संविदा कर्मचारियों के पंजीकरण की समय सीमा बढ़ी: मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की ओर से जारी संशोधित कार्यक्रम के अनुसार, कर्मचारियों के पंजीकरण के बाद आहरण एवं संवितरण अधिकारियों (डीडीओ) द्वारा आवेदनों का सत्यापन 15 दिसंबर 2026 तक किया जाएगा. इसके बाद संबंधित विभागाध्यक्षों को डीडीओ से प्राप्त आवेदनों का सत्यापन 31 दिसंबर 2026 तक पूरा करना होगा.