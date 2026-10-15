यूपी में सहायक अध्यापक के 12,405 पदों पर भर्ती, ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 28 तक बढ़ी
निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 3 और 4 दिसंबर 2026 को ही लिखित परीक्षा कराई जाएगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 15, 2026 at 9:30 PM IST
प्रयागराज : उत्तर प्रदेश में सरकारी शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे लाखों अभ्यर्थियों के लिए राहत भरी खबर है. उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) ने सहायक अध्यापक के 12,405 पदों पर चल रही भर्ती प्रक्रिया के तहत ऑनलाइन आवेदन और शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि को आगे बढ़ाते हुए अब 28 अक्टूबर 2026 कर दिया है. पूर्व में तय समय-सीमा 15 अक्टूबर को समाप्त हो रही थी. लिखित परीक्षा 3 और 4 दिसंबर 2026 को निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आयोजित होगी.
आयोग के अध्यक्ष डॉ. प्रशांत कुमार ने बताया कि छात्रहित और अभ्यर्थियों की मांग को प्राथमिकता देते हुए आवेदन प्रक्रिया की तिथियों में विस्तार का निर्णय लिया गया है. नई समय-सारिणी के तहत अभ्यर्थी अब 28 अक्टूबर तक पंजीकरण, ऑनलाइन आवेदन और परीक्षा शुल्क का भुगतान कर सकेंगे.
उन्होंने बताया कि इसके साथ ही भरे गए आवेदन पत्र में किसी भी प्रकार की त्रुटि सुधार (करेक्शन) के लिए 31 अक्टूबर 2026 तक का समय दिया गया है, जबकि पहले संशोधन की अंतिम तिथि 19 अक्टूबर निर्धारित थी.
विज्ञापन संख्या 05/2026 के तहत विज्ञापित इन कुल 12,405 रिक्तियों में अशासकीय सहायता प्राप्त (एडेड) माध्यमिक विद्यालयों से सम्बद्ध प्राइमरी अनुभाग के 897 पद तथा बेसिक शिक्षा विभाग के परिषदीय नगरीय विद्यालयों के सहायक अध्यापक (शहरी) के 11,508 पद शामिल हैं. आवेदन की मियाद बढ़ाए जाने के बाद परीक्षा टलने को लेकर उठ रहे कयासों पर आयोग ने स्थिति पूरी तरह साफ कर दी है.
आयोग के उपसचिव संजय कुमार सिंह ने स्पष्ट किया कि आवेदन और संशोधन की समय-सीमा में ढील जरूर दी गई है, लेकिन लिखित परीक्षा के कार्यक्रम में कोई फेरबदल नहीं किया गया है. परीक्षा अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 3 और 4 दिसंबर 2026 को ही प्रदेश भर के केंद्रों पर कराई जाएगी. उन्होंने अभ्यर्थियों को सलाह दी है कि वे बिना अंतिम दिनों का इंतजार किए समय रहते आवेदन पूरा करें और विस्तृत दिशा-निर्देशों के लिए आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें.
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