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यूपी में सहायक अध्यापक के 12,405 पदों पर भर्ती, ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 28 तक बढ़ी

प्रतीकात्मक तस्वीर ( Photo credit: ETV Bharat )

प्रयागराज : उत्तर प्रदेश में सरकारी शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे लाखों अभ्यर्थियों के लिए राहत भरी खबर है. उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) ने सहायक अध्यापक के 12,405 पदों पर चल रही भर्ती प्रक्रिया के तहत ऑनलाइन आवेदन और शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि को आगे बढ़ाते हुए अब 28 अक्टूबर 2026 कर दिया है. पूर्व में तय समय-सीमा 15 अक्टूबर को समाप्त हो रही थी. लिखित परीक्षा 3 और 4 दिसंबर 2026 को निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आयोजित होगी.

जारी पत्र (Photo credit: ETV Bharat) आयोग के अध्यक्ष डॉ. प्रशांत कुमार ने बताया कि छात्रहित और अभ्यर्थियों की मांग को प्राथमिकता देते हुए आवेदन प्रक्रिया की तिथियों में विस्तार का निर्णय लिया गया है. नई समय-सारिणी के तहत अभ्यर्थी अब 28 अक्टूबर तक पंजीकरण, ऑनलाइन आवेदन और परीक्षा शुल्क का भुगतान कर सकेंगे.