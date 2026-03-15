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दिल्ली में EWS, DG और CWSN कोटे के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ी, अब 23 मार्च तक कर सकेंगे आवेदन

शिक्षा निदेशालय के मुताबिक निर्धारित समय-सीमा के अंदर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें ताकि उनके बच्चों को प्रवेश प्रक्रिया में शामिल किया जा सके.

दिल्ली में निजी स्कूलों में प्रवेश
दिल्ली में निजी स्कूलों में प्रवेश (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : March 15, 2026 at 11:21 AM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), वंचित समूह (DG) और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (CWSN) के लिए निजी मान्यता प्राप्त स्कूलों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है. अब अभिभावक 23 मार्च 2026 तक आवेदन कर सकेंगे. इस संबंध में शिक्षा निदेशालय के निजी स्कूल शाखा ने आधिकारिक सर्कुलर जारी किया है.

शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी सर्कुलर के अनुसार यह निर्णय 20 फरवरी 2026 को जारी किए गए प्रवेश कार्यक्रम के तहत लिया गया है. उस सर्कुलर में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए EWS, DG और CWSN श्रेणी के छात्रों के प्रवेश की प्रक्रिया और समय-सीमा तय की गई थी. हालांकि कई अभिभावकों को आवेदन करने में समय की समस्या का सामना करना पड़ रहा था. इसी को ध्यान में रखते हुए विभाग ने ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाने का फैसला किया है ताकि अधिक से अधिक पात्र छात्र आवेदन कर सकें.

अब 23 मार्च तक कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन: शिक्षा निदेशालय ने स्पष्ट किया है कि निजी गैर-सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त स्कूलों में एंट्री लेवल कक्षाओं में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि अब 23 मार्च 2026 तक बढ़ा दी गई है. इस फैसले से उन अभिभावकों को राहत मिलेगी जो अभी तक आवेदन नहीं कर पाए थे. अब उन्हें अपने बच्चों के लिए निजी स्कूलों में आरक्षित सीटों के तहत आवेदन करने के लिए अतिरिक्त समय मिल गया है.

दिल्ली में निजी स्कूलों में प्रवेश
दिल्ली में निजी स्कूलों में प्रवेश (ETV Bharat)

EWS, DG और CWSN श्रेणी के बच्चों को मिलता है लाभ: दिल्ली में शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में एंट्री लेवल कक्षाओं में 25 प्रतिशत सीटें EWS और DG श्रेणी के बच्चों के लिए आरक्षित होती हैं. इसके अलावा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (CWSN) के लिए भी प्रवेश की व्यवस्था की जाती है. इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों और वंचित समुदायों के बच्चों को भी अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा उपलब्ध कराना है. हर साल हजारों बच्चे इस योजना के तहत निजी स्कूलों में दाखिला लेते हैं.

विभागीय वेबसाइट पर भी अपलोड होगा सर्कुलर: शिक्षा विभाग ने अपने आईटी विभाग को निर्देश दिया है कि इस सर्कुलर को विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर भी अपलोड किया जाए. इससे अभिभावकों और स्कूल प्रशासन को नई समय-सीमा की जानकारी आसानी से मिल सकेगी. शिक्षा निदेशालय (PSB) के डिप्टी डायरेक्टर राजपाल सिंह ने अभिभावकों को सलाह दी गई है कि वह निर्धारित समय-सीमा के अंदर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें ताकि उनके बच्चों को प्रवेश प्रक्रिया में शामिल किया जा सके.

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