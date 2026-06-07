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UMEED पोर्टल पर वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण की समय सीमा समाप्त; जानें कितनी संपत्तियां अप्रूव हुईं

UMEED पोर्टल पर वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण की समय सीमा समाप्त. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: केंद्र केंद्र सरकार द्वारा वक्फ संपत्तियों के डिजिटलीकरण और पंजीकरण के लिए संचालित उम्मीद UMEED पोर्टल पर वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण की निर्धारित समय सीमा 5 जून को समाप्त हो गई. उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की ओर से जारी प्रोग्रेस रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश के 75 जिलों से कुल 1,52,867 वक्फ संपत्तियां पोर्टल पर दर्ज की गईं. इनमें से 1,03,542 संपत्तियों को अनुमोदित (Approval) दिया गया है. वहीं, 29,747 संपत्तियां विभिन्न कारणों से रिजेक्ट कर दी गईं. शेष संपत्तियां जांच और अनुमोदन की विभिन्न प्रक्रियाओं में लंबित हैं. सबसे अधिक अप्रूव संपत्तियां जिला संपत्तियां जौनपुर 3967 सीतापुर 3254 मुजफ्फरनगर 3114 बरेली 3053 रामपुर 2809 बिजनौर 2787 बाराबंकी 2692 लखनऊ 2735 सहारनपुर 2528 मेरठ 2548 शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के उपलब्ध प्रगति आंकड़ों के अनुसार प्रदेश के 75 जिलों से कुल 8156 वक्फ संपत्तियों का डाटा पोर्टल पर दर्ज किया गया है. इनमें से 4751 संपत्तियों को अनुमोदन प्राप्त हो चुका है, जबकि 2059 संपत्तियां विभिन्न कारणों से रिजेक्ट की गई हैं. इसके अलावा 316 संपत्तियां चेकर स्तर पर लंबित हैं और 26 मामले अप्रूवल स्तर पर विचाराधीन बताए गए हैं. सबसे अधिक रिजेक्ट संपत्तियां