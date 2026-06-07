ETV Bharat / state

UMEED पोर्टल पर वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण की समय सीमा समाप्त; जानें कितनी संपत्तियां अप्रूव हुईं

प्रोग्रेस रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश के 75 जिलों से कुल 1,52,867 वक्फ संपत्तियां पोर्टल पर दर्ज की गईं.

UMEED पोर्टल पर वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण की समय सीमा समाप्त.
UMEED पोर्टल पर वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण की समय सीमा समाप्त. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 7, 2026 at 7:03 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ: केंद्र केंद्र सरकार द्वारा वक्फ संपत्तियों के डिजिटलीकरण और पंजीकरण के लिए संचालित उम्मीद UMEED पोर्टल पर वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण की निर्धारित समय सीमा 5 जून को समाप्त हो गई.

उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की ओर से जारी प्रोग्रेस रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश के 75 जिलों से कुल 1,52,867 वक्फ संपत्तियां पोर्टल पर दर्ज की गईं. इनमें से 1,03,542 संपत्तियों को अनुमोदित (Approval) दिया गया है. वहीं, 29,747 संपत्तियां विभिन्न कारणों से रिजेक्ट कर दी गईं. शेष संपत्तियां जांच और अनुमोदन की विभिन्न प्रक्रियाओं में लंबित हैं.

सबसे अधिक अप्रूव संपत्तियां

जिलासंपत्तियां
जौनपुर3967
सीतापुर3254
मुजफ्फरनगर3114
बरेली3053
रामपुर 2809
बिजनौर 2787
बाराबंकी 2692
लखनऊ 2735
सहारनपुर2528
मेरठ 2548

शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के उपलब्ध प्रगति आंकड़ों के अनुसार प्रदेश के 75 जिलों से कुल 8156 वक्फ संपत्तियों का डाटा पोर्टल पर दर्ज किया गया है. इनमें से 4751 संपत्तियों को अनुमोदन प्राप्त हो चुका है, जबकि 2059 संपत्तियां विभिन्न कारणों से रिजेक्ट की गई हैं. इसके अलावा 316 संपत्तियां चेकर स्तर पर लंबित हैं और 26 मामले अप्रूवल स्तर पर विचाराधीन बताए गए हैं.

सबसे अधिक रिजेक्ट संपत्तियां

जिला संपत्तियां
जौनपुर1566
बाराबंकी1433
मुजफ्फरनगर1185
अलीगढ़1083
बस्ती 1097
लखनऊ972
मेरठ 900
हरदोई 857
उन्नाव 827
सीतापुर810

शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड की जिलावार आंकड़ों पर नजर डालें तो मुजफ्फरनगर सबसे आगे दिखाई देता है, जहां 816 संपत्तियों का पंजीकरण पूरा किया गया है. इसके बाद जौनपुर (696), अमरोहा (679), लखनऊ (645) और अंबेडकर नगर (388) प्रमुख जिलों में शामिल हैं. राजधानी लखनऊ में 83 नई प्रविष्टियां की गईं, जबकि कुल 390 संपत्तियों को अनुमोदन मिला है. वहीं 152 मामलों को रिजेक्ट भी किया गया है.

रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की सबसे अधिक वक्फ संपत्तियां जौनपुर (6,193) में दर्ज हुई हैं. इसके बाद बाराबंकी (4,594), मेरठ (4,259), बरेली (4,205), लखनऊ (4,150) और बिजनौर (4,108) का स्थान है.

प्रदेश के प्रमुख जिलों की स्थिति

जिला कुल संपत्तिअप्रूव रिजेक्ट
वाराणसी 26681830536
आजमगढ़33282215737
गाजीपुर 26471964409
बलिया17571228377
मऊ 1503130488
गोरखपुर 1391736233
लखनऊ 41502735972
बाराबंकी 459426921433
सीतापुर 4389 3254810
रायबरेली17801343 343
अमेठी 13911012232
मेरठ 42592548900
सहारनपुर 34432528 544
बिजनौर 41082787764
बुलंदशहर33012241670
मुजफ्फरनगर489431141185

रिपोर्ट के अनुसार प्रदेशभर से 13,071 संपत्तियों की एंट्री मेकर स्तर पर, 5,516 संपत्तियां चेकर स्तर पर लंबित और 191 संपत्तियां अप्रूवर स्तर पर लंबित हैं. वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के तहत जो संपत्तियां रिजेक्ट हुई हैं या उम्मीद पोर्टल पर दर्ज हुई है, लेकिन अप्रूव नहीं हुई है या किसी कारण पेंडिंग में हैं, उसके लिए वक्त ट्रिब्यूनल में अर्जी दायर करनी होगी.

वक्फ ट्रिब्यूनल की गाइडलाइन के हिसाब से ही उन संपत्ति को अप्रूव या रिजेक्ट किया जाएगा. हालांकि, जो रिजेक्ट संपत्तियां हैं, उसके लिए अभी केंद्र सरकार की कोई स्पष्ट गाइडलाइन नहीं है कि उन संपत्तियों का क्या होगा.

यह भी पढ़ें: संभल में कब्रिस्तान की सरकारी जमीन पर बनी अवैध मस्जिद जमींदोज, भारी पुलिस बल के बीच चला प्रशासन का बुलडोजर

TAGGED:

WAQF PROPERTIES IN UTTAR PRADESH
UMEED PORTAL DEADLINE IN UP
DEADLINE ENDS UMEED PORTAL UP
WAQF REGISTRATION UMEED PORTAL
UTTAR PRADESH LATEST NEWS UPDATES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.