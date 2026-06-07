UMEED पोर्टल पर वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण की समय सीमा समाप्त; जानें कितनी संपत्तियां अप्रूव हुईं
प्रोग्रेस रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश के 75 जिलों से कुल 1,52,867 वक्फ संपत्तियां पोर्टल पर दर्ज की गईं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 7, 2026 at 7:03 AM IST
लखनऊ: केंद्र केंद्र सरकार द्वारा वक्फ संपत्तियों के डिजिटलीकरण और पंजीकरण के लिए संचालित उम्मीद UMEED पोर्टल पर वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण की निर्धारित समय सीमा 5 जून को समाप्त हो गई.
उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की ओर से जारी प्रोग्रेस रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश के 75 जिलों से कुल 1,52,867 वक्फ संपत्तियां पोर्टल पर दर्ज की गईं. इनमें से 1,03,542 संपत्तियों को अनुमोदित (Approval) दिया गया है. वहीं, 29,747 संपत्तियां विभिन्न कारणों से रिजेक्ट कर दी गईं. शेष संपत्तियां जांच और अनुमोदन की विभिन्न प्रक्रियाओं में लंबित हैं.
सबसे अधिक अप्रूव संपत्तियां
|जिला
|संपत्तियां
|जौनपुर
|3967
|सीतापुर
|3254
|मुजफ्फरनगर
|3114
|बरेली
|3053
|रामपुर
|2809
|बिजनौर
|2787
|बाराबंकी
|2692
|लखनऊ
|2735
|सहारनपुर
|2528
|मेरठ
|2548
शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के उपलब्ध प्रगति आंकड़ों के अनुसार प्रदेश के 75 जिलों से कुल 8156 वक्फ संपत्तियों का डाटा पोर्टल पर दर्ज किया गया है. इनमें से 4751 संपत्तियों को अनुमोदन प्राप्त हो चुका है, जबकि 2059 संपत्तियां विभिन्न कारणों से रिजेक्ट की गई हैं. इसके अलावा 316 संपत्तियां चेकर स्तर पर लंबित हैं और 26 मामले अप्रूवल स्तर पर विचाराधीन बताए गए हैं.
सबसे अधिक रिजेक्ट संपत्तियां
|जिला
|संपत्तियां
|जौनपुर
|1566
|बाराबंकी
|1433
|मुजफ्फरनगर
|1185
|अलीगढ़
|1083
|बस्ती
|1097
|लखनऊ
|972
|मेरठ
|900
|हरदोई
|857
|उन्नाव
|827
|सीतापुर
|810
शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड की जिलावार आंकड़ों पर नजर डालें तो मुजफ्फरनगर सबसे आगे दिखाई देता है, जहां 816 संपत्तियों का पंजीकरण पूरा किया गया है. इसके बाद जौनपुर (696), अमरोहा (679), लखनऊ (645) और अंबेडकर नगर (388) प्रमुख जिलों में शामिल हैं. राजधानी लखनऊ में 83 नई प्रविष्टियां की गईं, जबकि कुल 390 संपत्तियों को अनुमोदन मिला है. वहीं 152 मामलों को रिजेक्ट भी किया गया है.
रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की सबसे अधिक वक्फ संपत्तियां जौनपुर (6,193) में दर्ज हुई हैं. इसके बाद बाराबंकी (4,594), मेरठ (4,259), बरेली (4,205), लखनऊ (4,150) और बिजनौर (4,108) का स्थान है.
प्रदेश के प्रमुख जिलों की स्थिति
|जिला
|कुल संपत्ति
|अप्रूव
|रिजेक्ट
|वाराणसी
|2668
|1830
|536
|आजमगढ़
|3328
|2215
|737
|गाजीपुर
|2647
|1964
|409
|बलिया
|1757
|1228
|377
|मऊ
|1503
|1304
|88
|गोरखपुर
|1391
|736
|233
|लखनऊ
|4150
|2735
|972
|बाराबंकी
|4594
|2692
|1433
|सीतापुर
|4389
|3254
|810
|रायबरेली
|1780
|1343
|343
|अमेठी
|1391
|1012
|232
|मेरठ
|4259
|2548
|900
|सहारनपुर
|3443
|2528
|544
|बिजनौर
|4108
|2787
|764
|बुलंदशहर
|3301
|2241
|670
|मुजफ्फरनगर
|4894
|3114
|1185
रिपोर्ट के अनुसार प्रदेशभर से 13,071 संपत्तियों की एंट्री मेकर स्तर पर, 5,516 संपत्तियां चेकर स्तर पर लंबित और 191 संपत्तियां अप्रूवर स्तर पर लंबित हैं. वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के तहत जो संपत्तियां रिजेक्ट हुई हैं या उम्मीद पोर्टल पर दर्ज हुई है, लेकिन अप्रूव नहीं हुई है या किसी कारण पेंडिंग में हैं, उसके लिए वक्त ट्रिब्यूनल में अर्जी दायर करनी होगी.
वक्फ ट्रिब्यूनल की गाइडलाइन के हिसाब से ही उन संपत्ति को अप्रूव या रिजेक्ट किया जाएगा. हालांकि, जो रिजेक्ट संपत्तियां हैं, उसके लिए अभी केंद्र सरकार की कोई स्पष्ट गाइडलाइन नहीं है कि उन संपत्तियों का क्या होगा.
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