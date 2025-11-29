ETV Bharat / state

बरेली में नवविवाहिता की लाश तालाब में मिली; मायकेवालों ने पति पर लगाया हत्या का आरोप

बरेली: जिले के सुभाष नगर थाना क्षेत्र में शनिवार सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया, जब मढ़ीनाथ शिव मंदिर के पीछे तालाब में ज्योति (24) की लाश तैरती मिली. ज्योति की इसी महीने 1 नवंबर को शादी हुई थी. मृतका के मायकेवालों ने हत्या का आरोप लगाया है. पुलिस ने ज्योति के पति को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है.

मृत ज्योति के पिता राजेश कुमार ने रोते हुए कहा कि मेरी बेटी आत्महत्या नहीं कर सकती. उसकी शादी को एक महीना भी नहीं हुआ था. कल रात मैंने दो बार फोन किया, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया. सुबह उसकी ननद ने फोन करके उसकी तबीयत खराब होने के बारे में बताया.

ससुर राजेश ने कहा कि मेरा दामाद शराब पीता है. मेरी बेटी आत्महत्या क्यों करेगी? अभी तो दहेज का सामान भी पूरा खोला नहीं गया है. मृतका के पिता राजेश कुमार ने अपने दामाद पर हत्या का शक जताया है.

पुलिस के मुताबिक, शनिवार सुबह करीब 7:30 बजे स्थानीय लोगों ने तालाब में एक महिला का शव तैरता देखा. सूचना पर पहुंचे ससुराल वालों ने ज्योति को तालाब से निकाला और उसे अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.