बरेली में नवविवाहिता की लाश तालाब में मिली; मायकेवालों ने पति पर लगाया हत्या का आरोप
मृत ज्योति के पिता राजेश कुमार ने रोते हुए कहा कि मेरी बेटी आत्महत्या नहीं कर सकती.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 29, 2025 at 9:35 PM IST
बरेली: जिले के सुभाष नगर थाना क्षेत्र में शनिवार सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया, जब मढ़ीनाथ शिव मंदिर के पीछे तालाब में ज्योति (24) की लाश तैरती मिली. ज्योति की इसी महीने 1 नवंबर को शादी हुई थी. मृतका के मायकेवालों ने हत्या का आरोप लगाया है. पुलिस ने ज्योति के पति को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है.
मृत ज्योति के पिता राजेश कुमार ने रोते हुए कहा कि मेरी बेटी आत्महत्या नहीं कर सकती. उसकी शादी को एक महीना भी नहीं हुआ था. कल रात मैंने दो बार फोन किया, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया. सुबह उसकी ननद ने फोन करके उसकी तबीयत खराब होने के बारे में बताया.
ससुर राजेश ने कहा कि मेरा दामाद शराब पीता है. मेरी बेटी आत्महत्या क्यों करेगी? अभी तो दहेज का सामान भी पूरा खोला नहीं गया है. मृतका के पिता राजेश कुमार ने अपने दामाद पर हत्या का शक जताया है.
पुलिस के मुताबिक, शनिवार सुबह करीब 7:30 बजे स्थानीय लोगों ने तालाब में एक महिला का शव तैरता देखा. सूचना पर पहुंचे ससुराल वालों ने ज्योति को तालाब से निकाला और उसे अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.
मृतका के देवर अरविंद ने बताया कि उन्हें पड़ोसियों से जानकारी मिली थी, कि कोई तालाब में गिरा है. वहीं, मायके पक्ष का आरोप है, कि अचानक तबीयत खराब होने की बात कहकर उन्हें गुमराह किया गया और फिर मौत की खबर दी गई, जो किसी बड़ी साजिश की ओर इशारा करती है.
सुभाष नगर थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह ने बताया कि पुलिस ने मौके पर निरीक्षण किया, सैंपल लिए और पति को तुरंत हिरासत में ले लिया है. पुलिस का कहना है कि मौत डूबने से हुई है या पहले हिंसा हुई, यह पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा. परिवार न्याय की मांग कर रहा है.
