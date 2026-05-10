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कब्रिस्तान में मिले 'अज्ञात' शव का खुला राज, महिला का प्रेमी ही निकला कातिल, पुलिस ने ऐसे सुलझाई गुत्थी

कब्रिस्तान में मिले उस 'अज्ञात' शव का खुला राज, महिला का प्रेमी ही निकला कातिल ( Photo Credit; ETV Bharat )

अमरोहा: जनपद के जरूर थाना क्षेत्र में भानपुर रेलवे फाटक के पास कब्रिस्तान में मिले अज्ञात महिला के शव की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है. पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि महिला की हत्या उसके ही प्रेमी ने अपने बहनोई के साथ मिलकर की थी. मृतका की पहचान हरियाणा के बल्लभगढ़ निवासी तनु के रूप में हुई है. कब्रिस्तान में मिले उस 'अज्ञात' शव का खुला राज, महिला का प्रेमी ही निकला कातिल (Video Credit; ETV Bharat) आरोपी प्रेमी नौगांवा सादात का रहने वाला है. उसने कुबूल किया कि तनु उस पर शादी करने का दबाव बना रही थी. इसी बात से परेशान होकर उसने अपनी प्रेमिका को रास्ते से हटाने की साजिश रची. फिर बहनोई के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया.