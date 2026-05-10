कब्रिस्तान में मिले 'अज्ञात' शव का खुला राज, महिला का प्रेमी ही निकला कातिल, पुलिस ने ऐसे सुलझाई गुत्थी
महिला अपने प्रेमी पर शादी करने का दबाव बना रही थी, लेकिन वह तैयार नहीं था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 10, 2026 at 8:00 PM IST
अमरोहा: जनपद के जरूर थाना क्षेत्र में भानपुर रेलवे फाटक के पास कब्रिस्तान में मिले अज्ञात महिला के शव की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है. पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि महिला की हत्या उसके ही प्रेमी ने अपने बहनोई के साथ मिलकर की थी. मृतका की पहचान हरियाणा के बल्लभगढ़ निवासी तनु के रूप में हुई है.
आरोपी प्रेमी नौगांवा सादात का रहने वाला है. उसने कुबूल किया कि तनु उस पर शादी करने का दबाव बना रही थी. इसी बात से परेशान होकर उसने अपनी प्रेमिका को रास्ते से हटाने की साजिश रची. फिर बहनोई के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया.
दरअसल, बीते 7 मई को को गजरौला थाना क्षेत्र के भानपुर फाटक के पास कब्रिस्तान में एक अज्ञात महिला का शव बरामद हुआ था, जिसको लेकर पुलिस ने खुलासा कर लिया है. अपर पुलिस अधीक्षक अखिलेश भदौरिया ने बताया है कि गजरौला में मिले अज्ञात महिला के शव की पहचान हो गई है. वह हरियाणा के बल्लभगढ़ निवासी तनु का था. उसकी गला दबाकर हत्या की गई थी. इस बात की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुई है.
इस मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पहला आरोपी कामिल पुत्र फारूक निवासी ग्राम मिलक बकैना थाना नौगांवा मसाला जनपद अमरोहा है, जिसका महिला के साथ प्रेम-प्रसंग चल रहा था. पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने बताया कि महिला उस पर शादी करने का दबाव बना रही थी, लेकिन वह शादी नहीं करना चाहता था. इसलिए उसने अपने बहनोई नाजिर के साथ मिलकर उसे मारने की साजिश रही थी.
आरोपी ने पहले महिला को बुलाया. फिर गजरौला स्टेशन से आगे पटरी के किनारे सूनसान जगह पर ले गया और गला दबाकर हत्या कर दी. उसके बाद लाश को चुन्नी से ढक दिया और वहां से फरार हो गया. फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपी कामिल पुत्र फारूख और नजीर पुत्र सिद्धू को गिरफ्तार करके न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया है.
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