बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में मृत मिला नर बाघ, लैब रिपोर्ट खोलेगी मौत का राज
मानपुर बफर क्षेत्र में 8 से 10 साल के वयस्क नर बाघ का शव मिलने से हड़कंप. आसपास के वन्यक्षेत्र में निगरानी तथा सघन गश्तीजारी.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 19, 2026 at 8:33 PM IST
उमरिया: बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में एक नर बाघ की मौत से वन्य जीव संरक्षण से जुड़ा मामला सामने आया है. मानपुर बफर परिक्षेत्र के देवरी बी बीट में नियमित वन गति के दौरान 8 से 10 वर्ष की अनुमानित आयु का नर बाघ का शव मिलने से वन विभाग में हलचल मच गई. बाघ की मौत किन परिस्थितियों में हुई है इसका फिलहाल खुलासा नहीं हो सका है. वन विभाग ने मामले की गंभीरता को देखते हुए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की मानक संचालन प्रक्रिया के तहत जांच और आवश्यक कार्रवाई पूरी की है.
बांधवगढ़ में संदिग्ध हालत में मिला बाघ का शव, गश्ती दल ने झाड़ियों पड़ा देखा
जानकारी के मुताबिक बीट प्रभारी देवरी बी और सुरक्षा श्रमिक नियमित पैदल गश्ती कर रहे थे. इसी दौरान उनकी नजर जंगल में पड़े बाघ के शव पर पड़ी. उन्होंने तत्काल इसकी सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को दी. सूचना मिलते ही मानपुर बफर के सहायक संचालक और वन्य परिक्षेत्र अधिकारी मौके पर पहुंचे इसके बाद घटनास्थल की घेराबंदी कर सुरक्षा और साक्ष्य संरक्षण से जुड़ी प्रक्रिया शुरू की गई.
बाघ की मौत के कारणों और किसी संभावित संदिग्ध गतिविधि का पता लगाने के लिए घटना स्थल के आसपास सघन सर्चिंग अभियान चलाया गया. शहडोल से डॉग स्कॉर्ट बुलाया गया. वहीं मेटल डिटेक्टर सेवन विभाग के मैदानी अमले की मदद से आसपास के जंगल की बारीकी से तलाशी ली गई. अधिकारियों के अनुसार इस दौरान कोई संदिग्ध वस्तु या गतिविधि सामने नहीं आई.
आसपास के वन्य क्षेत्र में लगातार निगरानी तथा सघन गश्ती जारी
क्षेत्र संचालक अनुपम सहाय ने बताया "बाघ की मृत्यु का वास्तविक कारण अभी अज्ञात है. प्रयोगशाला से परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी." फिलहाल घटनास्थल और आसपास के वन्य क्षेत्र में लगातार निगरानी तथा सघन गश्ती जारी है. अब सभी की निगाहें प्रयोगशाला रिपोर्ट आने पर टिकी है.
निर्धारित प्रक्रिया के तहत नर बाघ का शव विच्छेदन किया गया. यह कार्यवाही संजय टाइगर रिजर्व की चिकित्सक डॉ अभय सेंगर और मानपुर के पशु चिकित्सक डॉक्टर विपिन चंद्र आदर्श ने संपन्न कराई. इस दौरान बाघ के नाखून और दांत सुरक्षित पाए गए. आवश्यक परीक्षण के साथ विभिन्न नमूने भी एकत्रित किए गए हैं. जिन्हें प्रयोगशाला जांच के लिए भेजा जाएगा. इसके बाद NTCA के निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार बाग का अंतिम संस्कार किया गया पूरी प्रक्रिया की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी भी कराई गई.
NTCA प्रतिनिधि की मौजूदगी में हुई कार्रवाई
पूरी कार्रवाई के दौरान वन संरक्षक रीवा वृत्त अनुराग कुमार, उप संचालक बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व योजन कटारा, NTCA प्रतिनिधि डॉक्टर ज्ञानेंद्र प्रजापति सहित वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे ग्राम पंचायत माझखेता की सरपंच सावित्री प्रजापति उप सरपंच तेजभान सिंह और नया तहसीलदार संध्या सिंह भी उपस्थित रहे.