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बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में मृत मिला नर बाघ, लैब रिपोर्ट खोलेगी मौत का राज

बांधवगढ़ में संदिग्ध हालत में मिला बाघ का शव ( Getty image )

उमरिया: बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में एक नर बाघ की मौत से वन्य जीव संरक्षण से जुड़ा मामला सामने आया है. मानपुर बफर परिक्षेत्र के देवरी बी बीट में नियमित वन गति के दौरान 8 से 10 वर्ष की अनुमानित आयु का नर बाघ का शव मिलने से वन विभाग में हलचल मच गई. बाघ की मौत किन परिस्थितियों में हुई है इसका फिलहाल खुलासा नहीं हो सका है. वन विभाग ने मामले की गंभीरता को देखते हुए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की मानक संचालन प्रक्रिया के तहत जांच और आवश्यक कार्रवाई पूरी की है.

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