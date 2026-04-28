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अलवर के स्कूल में मिड-डे-मील में मरा चूहा मिलने से हड़कंप, जांच में जुटा प्रशासन

जांच के लिए स्कूल पहुंचे शिक्षा अधिकारी ( ETV Bharat Alwar )

अलवर: जिले के रामगढ़ उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत अलावडा अंतर्गत नंगली गांव के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में बच्चों को दिए जाने वाले मिड-डे-मील की दाल में मरा चूहा मिलने से हड़कंप मच गया. घटना की सूचना स्कूली बच्चों ने शिक्षकों को दी, जिसके बाद दाल के कंटेनर को अलग रखकर उच्च अधिकारियों को अवगत कराया गया. मामले पर संज्ञान लेते हुए शिक्षा विभाग के अधिकारी मंगलवार को स्कूल में जांच के लिए पहुंचे. अलवर जिला शिक्षा अधिकारी देवेंद्र सिंह ने बताया कि स्कूल के मिड-डे-मील में मरा चूहा मिलने की सूचना पर जांच के लिए रामगढ़ उपखंड के स्कूल पहुंचे. उन्होंने बताया कि घटना के संबंध में जांच की जा रही है कि किसकी तरफ से यह गलती हुई है. यह भी जांच की जा रही है कि मरा हुआ चूहा दाल में पहले से गिरा था या स्कूल आने के बाद. उन्होंने बताया कि नियमानुसार जांच कर जिस स्तर पर गलती होगी, उस पर कार्रवाई की जाएगी. अलवर जिला शिक्षा अधिकारी देवेंद्र सिंह (ETV Bharat Alwar)