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अलवर के स्कूल में मिड-डे-मील में मरा चूहा मिलने से हड़कंप, जांच में जुटा प्रशासन

मिड-डे-मील के वितरण से पहले बच्चों ने कंटेनर से प्लेट हटाकर देखा, तो उसमें मरा हुआ चूहा मिला. इसके बाद कंटेनर को अलग रखा गया.

Rat Found in Mid Day Meal
जांच के लिए स्कूल पहुंचे शिक्षा अधिकारी (ETV Bharat Alwar)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 28, 2026 at 7:30 PM IST

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अलवर: जिले के रामगढ़ उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत अलावडा अंतर्गत नंगली गांव के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में बच्चों को दिए जाने वाले मिड-डे-मील की दाल में मरा चूहा मिलने से हड़कंप मच गया. घटना की सूचना स्कूली बच्चों ने शिक्षकों को दी, जिसके बाद दाल के कंटेनर को अलग रखकर उच्च अधिकारियों को अवगत कराया गया. मामले पर संज्ञान लेते हुए शिक्षा विभाग के अधिकारी मंगलवार को स्कूल में जांच के लिए पहुंचे.

अलवर जिला शिक्षा अधिकारी देवेंद्र सिंह ने बताया कि स्कूल के मिड-डे-मील में मरा चूहा मिलने की सूचना पर जांच के लिए रामगढ़ उपखंड के स्कूल पहुंचे. उन्होंने बताया कि घटना के संबंध में जांच की जा रही है कि किसकी तरफ से यह गलती हुई है. यह भी जांच की जा रही है कि मरा हुआ चूहा दाल में पहले से गिरा था या स्कूल आने के बाद. उन्होंने बताया कि नियमानुसार जांच कर जिस स्तर पर गलती होगी, उस पर कार्रवाई की जाएगी.

अलवर जिला शिक्षा अधिकारी देवेंद्र सिंह (ETV Bharat Alwar)

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टली बड़ी घटना: जिला शिक्षा अधिकारी देवेंद्र सिंह ने बताया कि मिड-डे-मील के वितरण से पहले बच्चों ने कंटेनर के ऊपर से प्लेट हटाकर देखा, तो उसमें मरा हुआ चूहा मिला. जिसके बाद वितरण से पहले ही इस कंटेनर को अलग रखा गया. स्कूल के शिक्षकों ने कंटेनर में मरे चूहे की फोटो ली और मिड-डे-मील वितरण करने वाली एजेंसी को घटना से अवगत कराया.

जिम्मेदारी पर आरोप-प्रत्यारोप: प्रारंभिक जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि जिले के विद्यालयों में हैवेल्स कंपनी द्वारा संचालित क्यूआरजी फाउंडेशन एनजीओ के माध्यम से मिड-डे-मील विद्यालयों में पहुंचाया जाता है. सोमवार को भोजन वितरण से पहले यह घटना उजागर हुई. एनजीओ की ओर से प्रतिनिधि मौके पर पहुंचे और प्राथमिक तौर पर स्कूल पर लापरवाही का आरोप लगाया. वहीं स्कूल के पोषाहार प्रभारी और स्टाफ का कहना था कि एनजीओ की गाड़ी से सीधे दाल के कंटेनर में डाली गई और तुरंत ढंक दिया गया. जब वितरण के लिए दाल निकाली गई, तब उसमें मरा हुआ चूहा दिखाई दिया. प्रारंभिक जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि यह मामला गंभीर है, जिस पर जांच की जा रही है.

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