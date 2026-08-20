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कानपुर देहात: नामचीन ब्रांड की नमकीन में निकला मरा हुआ चूहा, खाद्य विभाग ने दिया कार्रवाई का आश्वासन

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कहा कि जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी.

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नमकीन में निकला मरा हुआ चूहा (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 20, 2026 at 7:42 PM IST

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कानपुर देहात: जनपद के राजपुर कस्बे से खाद्य सुरक्षा में लापरवाही का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, यहां एक प्रतिष्ठित कंपनी के नमकीन पैकेट के अंदर मरा हुआ चूहा मिला है. यह घटना पूरे इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है. मामले को लेकर पीड़ित उपभोक्ता ने खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल उठाते हुए मामले की जांच की मांग की है. इस मामले में खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने पैकेट की जांच कर उचित कानूनी कार्रवाई का आश्वासन दिया है.

राजपुर कस्बे में रहने वाले जावेद खान के मुताबिक, उन्होंने बच्चों के लिए एक किराना दुकान से 80 रुपए का एक नमकीन का पैकेट खरीदा था. दुकान के सामने बैंच में बैठकर जैसे ही उन्होंने नमकीन का पैकेट खोला तो उनके होश उड़ गए. पैकेट के अंदर मरा हुआ चूहा था. उन्होंने इसकी जानकारी दुकानदार को दी. वहीं, जब इस बात की जानकारी आसपास खड़े लोगों को हुई तो शोर मच गया और देखने वाले लोगों की भीड़ जमा हो गई. गनीमत यह रही कि नमकीन खाने से पहले ही उनकी नजर चूहे पर पड़ गई.

वहीं, घटना के बाद जावेद खान ने पैकेटबंद खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और पैकिंग प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने खाद्य सुरक्षा विभाग से पूरे मामले कि जांच कराने और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. इस मामले में स्थानीय लोगों ने भी नाराजगी जताई है. उनका कहना है कि जब ऐसी बड़ी कंपनियों से गलतियां होंगी तो अन्य कंपनी भी शक के दायरे में रहेंगी. खाद्य सुरक्षा अधिकारी प्रदीप पटेल ने बताया कि मामला उनके संज्ञान में है. विभाग की टीम मौके पर गई है. मामले की जांच की जा रही है. जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी.


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