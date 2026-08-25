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आगरा में ‘मुर्दा’ चला रहा था स्कूटर, कोर्ट ने कार्रवाई कर भेजा जेल

इसी मामले में गांधी नगर निवासी आरोपी ताराचंद शर्मा के विरुद्ध गैर-जमानती वारंट जारी किए गए थे. आरोपी ताराचंद गिरफ्तारी से बचने के लिए सन 2013 में कोर्ट में नगर निगम से बना एक फर्जी मृत्यु प्रमाणपत्र प्रस्तुत कराया. जिसमें आरोपी ताराचंद की सन 1998 में मृत दर्शाई गई. हरीपर्वत थाना पुलिस ने भी इस मामले में 13 अगस्त 2013 को अपनी आख्या कोर्ट में दी. जिस पर कोर्ट ने फर्जी मृत्यु प्रमाणपत्र अन्य दस्तावेजों और पुलिस की आख्या सही मानकर 20 सितंबर 2013 को आरोपी ताराचंद के विरुद्ध कार्रवाई बंद कर दी थी.

वादी राजकुमार वर्मा बनाम विद्या देवी के बीच कूटरचित दस्तावेज से फर्जी वसीयत तैयार करने के आरोप में सन 1999 से लंबित मुकदमे की सुनवाई हो रही थी. इस दौरान, आरोपी विद्या देवी, चुन्नी लाल गोयल और रोशन लाल वर्मा की मौत हो गई. जिस पर अदालत ने तीनों के विरुद्ध कार्रवाई समाप्त कर दी थी.

आगरा: जनपद से एक गजब का मामला सामने आया है. वर्ष 1999 से लंबित मुकदमे में गिरफ्तारी से बचने के लिए ताराचंद शर्मा फर्जी मृत्यु प्रमाणपत्र के सहारे खुद को मुर्दा साबित कर दिया था. गत वर्ष स्कूटी चलाते देखे जाने के बाद उसके जिंदा होने का मामला सामने आया. सोमवार को ताराचंद शर्मा ने विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शिवानंद गुप्ता की अदालत में आत्मसमर्पण किया. अदालत ने जमानत अर्जी खारिज कर उसे जेल भेज दिया.

हरीपर्वत थाना क्षेत्र के घटिया आजम खां निवासी, वादी राजकुमार वर्मा ने 5 नवंबर 2025 को ताराचंद शर्मा को गांधी नगर में स्कूटी चलाते देखा, उन्होंने उसकी तस्वीर खींच ली और स्कूटी के नंबर के आधार पर आरटीओ कार्यालय से दस्तावेज निकलवाए. जांच में पता चला कि जिस आरोपी को अदालत ने वर्ष 1998 में मृत मान लिया था, उसी ने जुलाई 2016 में अपने नाम से नई स्कूटी पंजीकृत कराई है. इसके साथ ही लंबे समय से बैंक खातों में मोबाइल बैंकिंग भी इस्तेमाल कर रहा था.

वादी राजकुमार वर्मा ने विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-6 की अदालत में प्रार्थनापत्र देकर ये साक्ष्य प्रस्तुत किए. अदालत ने थाना न्यू आगरा पुलिस से आख्या मांगी. कोर्ट के आदेश पर थाना न्यू आगरा के दरोगा मधुर कुशवाह ने जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत की, पुलिस जांच में ताराचंद शर्मा ने अपने घर पर जीवित पाया गया. आरोपी और उसके पुत्र की तस्वीरें भी साक्ष्य के रूप में अदालत में पेश की गईं. इसके बाद कोर्ट ने आरोपी के विरुद्ध वारंट जारी कर दिया. जिस पर मामला हाईकोर्ट तक पहुूंच गया. हाईकोर्ट से भी आरोपित को राहत नहीं मिली.



वादी के अधिवक्ता समीर भटनागर ने बताया कि हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलने पर सोमवार को आरोपित ताराचंद शर्मा ने स्वयं को निर्दोष बताकर जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया. जिस पर हमने कोर्ट में आरोपित ताराचंद शर्मा के जीवित होने के साक्ष्य प्रस्तुत किए. इसके साथ ही कोर्ट का 20 मार्च 2026 के आदेश का भी हवाला दिया. जिसके आधार पर ही आरोपित के गैर जमानती वारंट जारी किए गए थे. सुनवाई के बाद अपर विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शिवा नंद गुप्ता ने इस मामले की सुनवाई की और आरोपी को जेल भेजने के आदेश दिए.

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