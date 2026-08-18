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कांकेर में मुर्दे का पंजा हुआ गायब, जिला अस्पताल के मर्च्यूरी की घटना

मंगलवार की सुबह शव लेने पहुंचे परिजनों ने जब देखा की शव के एक पैर का पंजा गायब है तो उनके होश उड़ गए. इस मामले की शिकायत अस्पताल प्रबंधन से परिजनों ने की. जिसके बाद जांच कमेटी गठित कर दी गई है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि डेड बॉडी के पैर का पंजा आखिर गया कहां.

कांकेर: कई बार हम सबने ऐसी खबरें पढ़ी और सुनी है कि अस्पताल से मरीज का कीमती सामान गायब हो गया, मरीज के इलाज में बड़ी लापरवाही बरती गई. लेकिन क्या आपने कभी ये भी सुना है कि अस्पताल के मुर्दाघर से लाश का पंजा ही गायब हो गया है. कांकेर के जिला अस्पताल में कुछ ऐसा ही हुआ है. जिला अस्पताल में बने लाश घर में सुरक्षित रखे गए शव के पैर का पंजा गायब मिला है, जिसके बाद से अस्पताल की व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं.

जिला अस्पताल के मर्च्यूरी की घटना

मृतक के परिवार वालों ने बताया कि रौशन कौशिक की मंगलवार को अचानक से तबीयत बिगड़ गई. जिसके बाद परिजन उनको इलाज के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे. डॉक्टरों ने तत्काल रौशन कौशिक की हेल्थ जांच की, जांच में पाया कि उनकी मौत हो चुकी है. रात ज्यादा होने की वजह से शव को परिजनों ने वहीं पर मर्च्यूरी में रखवा दिया. परिजनों ने सोचा कि सुबह यहां से शव को ले जाएंगे और अंतिम संस्कार कर देंगे. लेकिन आज सुबह जब परिजन पहुंचे तो देखा कि शव के एक पैर का पंजा गायब है. परिजनों ने इसकी लिखित शिकायत अस्पताल प्रबंधन से की.

अस्पताल प्रबंधक ने दिए जांच के आदेश

परिजनों का कहना है कि अस्पताल की मर्च्यूरी में रखे शव की सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद आखिर पैर का पंजा कैसे गायब हो गया. घटना ने मर्च्यूरी की निगरानी और शवों को सुरक्षित रखने की व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. घटना की गंभीरता को देखते हुए अस्पताल प्रबंधक डॉ. अमित पांडेय ने जांच कमेटी गठित करने की बात कही. उन्होंने बताया कि जानकारी मिलने के बाद मर्च्यूरी का निरीक्षण किया गया है. जांच कमेटी को तत्काल जांच कर तीन दिनों के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं. अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि जांच रिपोर्ट में जो भी व्यक्ति इस घटना के लिए जिम्मेदार पाया जाएगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

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