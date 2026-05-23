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शिकार की तलाश या मौत का कुआं, पन्ना में 10 दिन में डूबने से तीसरे तेंदुए ने गंवाई जान

पन्ना टाइगर रिजर्व अंतर्गत बृजपुर बीट के हटूपुर डूंगरिया पहाड़ के पास एक निजी खेत के कुएं में तैरता मिला मृत मादा तेंदुए का शव.

Leopard dies in well Panna
कुएं में तैरता मिला तेंदुए का शव (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 23, 2026 at 12:20 PM IST

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पन्ना: पन्ना जिले में लगातार वन प्राणियों की मौत हो रही है. अभी 2-3 दिन पहले एक तेंदुए को शाहनगर परिक्षेत्र अंतर्गत सड़क पर करते हुए अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी थी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. पन्ना टाइगर रिजर्व अंतर्गत एक टाइगर की भी मौत आपसी संघर्ष में हो गई थी. अब तेंदुए की कुएं में डूबने से यह तीसरी मौत है.

बृजपुर बीट के अंतर्गत हटूपुर डूंगरिया पहाड़ के पास का वाकया

उत्तर वन मंडल के देवेंद्र नगर रेंज में एक मादा तेंदुए का शव कुएं में तैरता हुआ मिलने से पूरे वन विभाग में हड़कंप मच गया है. यह दर्दनाक वाकया बृजपुर बीट के अंतर्गत हटूपुर डूंगरिया पहाड़ के पास एक निजी खेत का है. शुक्रवार 22 मई को जब खेत के चौकीदार कुएं के पास पहुंचे, तो पानी में तेंदुए का बेजान शरीर देखकर उनके होश उड़ गए. तुरंत इसकी सूचना वन विभाग को दी गई.

वन विभाग की टीम शव को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा

शुरुआती जांच के मुताबिक, यह शव करीब 3 से 4 दिन पुराना है और पानी में रहने के कारण बुरी तरह फूल चुका है. अंदेशा जताया जा रहा है कि मादा तेंदुआ शिकार की तलाश में रास्ता भटककर इस गहरे कुएं में गिर गई होगी. फिलहाल वन विभाग की टीम शव को बाहर निकालकर दोपहर 1 बजे पोस्टमार्टम के लिए भेजने की तैयारी कर रही है, ताकि मौत के सही कारणों का पता चल सके. इस घटना ने वन्यजीवों की सुरक्षा पर एक बार फिर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं.

कृष्ण मरावी एसडीओ उत्तर वन मंडल ने बताया, यह घटना देवेंद्र नगर परिक्षेत्र अंतर्गत हटूपुर बीट की है. मृत तेंदुए का शव दो से तीन दिन पुराना है. बस्ती से दूर खेत होने के कारण यहां पर आवाजाही नहीं होती है इसलिए लोगों को पता नहीं चल पाया. तेंदुए का शव पानी के कारण फूल गया है. डॉग स्कॉट से पूरे एरिया की सर्चिंग कराई जा रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही तेंदुए की मौत के स्पष्ट कारणों का पता चल सकेगा.

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