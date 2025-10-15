ETV Bharat / state

24 घंटे तक रोपवे टावर पर फंसा रहा शव! जांच में जुटी पुलिस

धनबाद में रोपवे टावर में फंसे शव को निकाल लिया गया है. वहीं, पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

dead-body-trapped-in-ropeway-tower-recovered-in-dhanbad
शव को बाहर निकालती पुलिस टीम (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 15, 2025 at 11:41 AM IST

धनबाद: जिले में बीसीसीएल के आउटसोर्सिंग ओबी डंप में स्थित सेल (SAIL) के बंद पड़े चासनाला–जीतपुर रोपवे टावर हादसे में फंसे एक युवक का शव को बाहर निकाल लिया गया है. यवक का शव करीब 24 घंटे तक रोपवे टावर पर फंसा रहा. यह हादसा जिले के सुदामडीह थाना क्षेत्र अंतर्गत पांडेय बस्ती के पास सोमवार देर रात का है.

जानकारी देते सर्किल इंस्पेक्टर (ETV BHARAT)

24 घंटे बाद बाहर निकाला गया शव

दरअसल, जिले के सुदामडीह थाना क्षेत्र अंतर्गत पांडेय बस्ती के पास सोमवार देर रात बीसीसीएल के आउटसोर्सिंग ओबी डंप में स्थित सेल (SAIL) के बंद पड़े चासनाला–जीतपुर रोपवे टावर पर एक बड़ा हादसा हुआ था, जिसमें 32 वर्षीय पवन पासवान की मौके पर ही मौत हो गई और उसका शव टावर पर फंस गया. हालांकि करीब 24 घंटे के बाद शव को बाहर निकाल लिया गया है. वहीं, पुलिस ने मौके से दो बड़े गैस सिलेंडर, एक छोटा सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर, दो गैस कटर और रस्सी बरामद की है.

इधर, घटना की जानकारी पाकर मंगलवार को परिजनों भी मौके पर पहुंच गए थे. मृतक पवन पासवान अपने परिवार के साथ बनियाहिर में रहता था. पवन अपने पीछे पत्नी ऋतु देवी, मां माला देवी, पिता बैजनाथ पासवान और दो छोटी बेटी को छोड़ गया है. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. इस मामले में मृतक के बड़े भाई पंकज पासवान ने सुदामडीह थाना में लिखित शिकायत देकर अवैध लोहा स्क्रैप व्यव्सायी राजू खान समेत एक अन्य व्यक्ति पर कार्रवाई की मांग की है.

कैसे हुआ रोपवे टावर हादसा

बताया जाता है कि सोमवार की देर रात रोपवे में तीन लोहा चोर चढ़े थे. जिसमें पवन पासवान भी शामिल था. सभी चोर बंद पड़े टावर का लोहा काट रहा था. इस दौरान अचानक रोपवे टावर का हिस्सा गिर पड़ा, जिसमें पवन दब गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई. अन्य दो साथी गंभीर रूप से घायल हो गए.

इधर, सूचना मिलते ही सुदामडीह थाना प्रभारी राहुल कुमार सिंह दल बल के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद शव को मलबे से बाहर निकाला और पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा. मृतक की बहन ने आरोप लगाया कि राजू खान नामक व्यक्ति जो अवैध लोहा गोदाम संचालित करता है. उसने ही पवन को बुलवाया था. उसने कहा था कि काम है, खर्चा मैं दूंगा और अपनी गाड़ी से उसे मौके पर ले गया था. परिजनों ने मुआवजे की मांग करते हुए कहा कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए.

वहीं, जोड़ापोखर के सर्किल इंस्पेक्टर आशुतोष कुमार ने बताया कि रोपवे टावर पर हुए हादसे के दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और उसका शव टावर पर ही फंस गया था. पुलिस टीम की कड़ी मशक्कत से शव को निकाल लिया गया है. वहीं, मामले में आगे की छानबीन शुरू कर दी है.

DHANBAD
धनबाद में रोपवे हादसा
ROPEWAY ACCIDENT
SAIL रोपवे टावर हादसा
ROPEWAY ACCIDENT IN DHANBAD

