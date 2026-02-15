गांव के बाहर मिला युवक की लाश; सिर पर चोट के निशान, पुलिस ने शुरू की जांच
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : February 15, 2026 at 4:12 PM IST
मुजफ्फरनगर: नगर कोतवाली क्षेत्र के रोहाना चौकी एरिया के मलीरा गांव के बाहर एक युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया. ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस टीम पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया. युवक मलीरा गांव का ही रहने वाला था.
एसपी सिटी सत्यनारायण ने बताया कि सुबह सूचना मिली की मलीरा गांव में जंगल के पास एक युवक का शव पड़ा है. सूचना पर शहर कोतवाल बबलू वर्मा और रोहाना चौकी प्रभारी मोहित कुमार अपनी टीम के साथ पहुंचे.
सूचना परिजनों को मिली तो वह भी अनानफानन में मौके पर पहुंचे और शव की पहचान संदीप पुत्र भंवरलाल निवासी मलीरा गांव, शहर कोतवाली के रूप में की गई है. फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की पहलुओं पर जांच कर रही है. ग्रामीणों से भी पूछताछ की जा रही है.
ग्रामीणों ने देखा शव: ग्रामीणों ने बताया कि सुबह कुछ लोग खेत की ओर जा रहे थे, तो उन्होंने माढी के पास एक व्यक्ति को पड़ा देखा. इसकी सूचना तुरंत गांव वालों को दी गई. इसके बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जमा हो गए.
सिर पर चोट के निशान: एसपी सिटी सत्यनारायण ने बताया कि मृतक के सिर पर चोट के निशान पाए गए हैं. इससे यह प्रतीत हो रहा है किसी ने हत्या करके शव को यहां फेंका है. थाना कोतवाली नगर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है.
घटना के शीघ्र और सफल अनावरण के लिए 2 टीमों का गठन किया गया है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. शीघ्र ही आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी.
