ETV Bharat / state

काशी के इन दो घाटों पर अंतिम संस्कार की होगी निगरानी; शवों का रजिस्ट्रेशन, नगर निगम कराएगा वीडियोग्राफी

वाराणसी: वाराणसी में अंत्येष्टि (अंतिम संस्कार) के लिए आने वाले लोगों को कुछ बातों का ध्यान रखना होगा. उन्हें मृतक से जुड़ी कुछ जरूरी जानकारियां नगर निगम को देनी होंगी. यहां स्थित दो महत्वपूर्ण घाटों मणिकर्णिका घाट और हरिश्चन्द्र घाट पर शवों का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा. साथ ही मृतक के बारे में पूरी जानकारी ली जाएगी. जो जानकारी देगा, उसकी भी डिटेल ली जाएगी. यह काम इसी महीने 10 दिसंबर से शुरू करने की तैयारी है.



बता दें कि, वाराणसी स्थित मणिकर्णिका घाट और हरिश्चन्द्र घाट भारत में अंत्येष्टि के लिए महत्वपूर्ण स्थल माने जाते हैं. दूर-दराज से लोग स्वजनों की मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार के लिए यहां आते हैं. सनातन धर्म में मान्यता है कि किसी का अंतिम संस्कार अगर काशी के घाटों पर किया जाए तो उसकी आत्मा ईश्वर के निकट पहुंचती है और जन्म-मृत्यु के इस चक्र से मुक्ति मिल जाती है. अब शवों का पूरा डेटा नगर निगम, वाराणसी रखने जा रहा है.



नगर निगम अपने पास रखेगा अंत्येष्टियों का डेटा: नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी संदीप कुमार ने बताया कि, कार्यकारिणी समिति की बैठक में इस बात का प्रस्ताव रखा गया है कि वाराणसी के दो महत्वपूर्ण अंत्येष्टि स्थल हैं, मणिकर्णिका और हरिश्चन्द्र घाट. यहां पर देश-विदेश से लोग बड़ी संख्या में शवों की अंत्येष्टि करने के लिए आते हैं. अब इसका आंकड़ा दर्ज किया जाए. हमारे पास यह जानकारी रहे कि कहां से लोग आ रहे हैं, कितनी संख्या में लोग आ रहे हैं और किस सीजन में अधिक अंत्येष्टियां की जा रही हैं.



मृतक के बारे में सुरक्षित रखी जाएगी जानकारी: संदीप कुमार ने बताया कि मृतक कहां का रहने वाला था, उसका नाम क्या था, उसकी मृत्यु कहां पर हुई है, साथ ही इस बात की सूचना देने वाले व्यक्ति के बारे में भी जानकारी दर्ज की जाएगी. आंकड़ों में अंत्येष्टि की तिथि और स्थान की जानकारी भी रखी जाएगी. 10 दिसंबर से इस कार्य को प्रारंभ किए जाने की योजना है. इसका किसी भी तरह से वैधानिक संबंध नहीं होगा और न ही मृत्यु प्रमाण पत्र से कोई संबंध रहेगा.