काशी के इन दो घाटों पर अंतिम संस्कार की होगी निगरानी; शवों का रजिस्ट्रेशन, नगर निगम कराएगा  वीडियोग्राफी

नगर निगम संग्रह करेगा डेटा, इसी माह से प्रस्ताव पर अमल करने की तैयारी.

मणिकर्णिका घाट
मणिकर्णिका घाट (Photo Credit : ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 1, 2025 at 8:51 AM IST

वाराणसी: वाराणसी में अंत्येष्टि (अंतिम संस्कार) के लिए आने वाले लोगों को कुछ बातों का ध्यान रखना होगा. उन्हें मृतक से जुड़ी कुछ जरूरी जानकारियां नगर निगम को देनी होंगी. यहां स्थित दो महत्वपूर्ण घाटों मणिकर्णिका घाट और हरिश्चन्द्र घाट पर शवों का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा. साथ ही मृतक के बारे में पूरी जानकारी ली जाएगी. जो जानकारी देगा, उसकी भी डिटेल ली जाएगी. यह काम इसी महीने 10 दिसंबर से शुरू करने की तैयारी है.

बता दें कि, वाराणसी स्थित मणिकर्णिका घाट और हरिश्चन्द्र घाट भारत में अंत्येष्टि के लिए महत्वपूर्ण स्थल माने जाते हैं. दूर-दराज से लोग स्वजनों की मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार के लिए यहां आते हैं. सनातन धर्म में मान्यता है कि किसी का अंतिम संस्कार अगर काशी के घाटों पर किया जाए तो उसकी आत्मा ईश्वर के निकट पहुंचती है और जन्म-मृत्यु के इस चक्र से मुक्ति मिल जाती है. अब शवों का पूरा डेटा नगर निगम, वाराणसी रखने जा रहा है.

नगर निगम अपने पास रखेगा अंत्येष्टियों का डेटा: नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी संदीप कुमार ने बताया कि, कार्यकारिणी समिति की बैठक में इस बात का प्रस्ताव रखा गया है कि वाराणसी के दो महत्वपूर्ण अंत्येष्टि स्थल हैं, मणिकर्णिका और हरिश्चन्द्र घाट. यहां पर देश-विदेश से लोग बड़ी संख्या में शवों की अंत्येष्टि करने के लिए आते हैं. अब इसका आंकड़ा दर्ज किया जाए. हमारे पास यह जानकारी रहे कि कहां से लोग आ रहे हैं, कितनी संख्या में लोग आ रहे हैं और किस सीजन में अधिक अंत्येष्टियां की जा रही हैं.

मृतक के बारे में सुरक्षित रखी जाएगी जानकारी: संदीप कुमार ने बताया कि मृतक कहां का रहने वाला था, उसका नाम क्या था, उसकी मृत्यु कहां पर हुई है, साथ ही इस बात की सूचना देने वाले व्यक्ति के बारे में भी जानकारी दर्ज की जाएगी. आंकड़ों में अंत्येष्टि की तिथि और स्थान की जानकारी भी रखी जाएगी. 10 दिसंबर से इस कार्य को प्रारंभ किए जाने की योजना है. इसका किसी भी तरह से वैधानिक संबंध नहीं होगा और न ही मृत्यु प्रमाण पत्र से कोई संबंध रहेगा.

सात दिनों के अंदर आवेदन करना होगा: संदीप कुमार ने बताया कि घाट पर अंतिम संस्कार की वीडियोग्राफी कराई जाएगी. अगर किसी को इसकी आवश्यकता होगी तो वह एक सप्ताह के अंदर आकर उसे प्राप्त कर सकता है. नगर निगम में सारा डेटा सुरक्षित रखा जाएगा. अगर कोई अंत्येष्टि की फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी फुटेज मांगता है तो उसके लिए सात दिनों के अंदर आवेदन करना होगा. नगर निगम के अधिकारियों का कहना है कि वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी के लिए स्मार्ट सिटी का कैमरामैन वहां पर उपस्थित रहेगा.

शवों का होगा रजिस्ट्रेशन: संदीप कुमार ने बताया कि नगर निगम वाराणसी की ओर से मणिकर्णिका घाट, हरिश्चन्द्र घाट और सराय मोहाना घाट पर अंत्येष्टि के लिए रखी गई लकड़ियों की समय सीमा भी निर्धारित कर दी गई है. यह आदेश जारी किया गया है कि 10 दिनों से अधिक लकड़ी का स्टाक नहीं रख सकते हैं. घाट पर अधिकतम 10 दिनों की लकड़ियों को व्यवस्थित ढंग से रखा जाए. इससे किसी भी तरह का कोई अतिक्रमण नहीं होना चाहिए. वहीं, मणिकर्णिका घाट और हरिश्चन्द्र घाट पर अंत्येष्टि के लिए आने वाले शवों का रजिस्ट्रेशन भी किया जाएगा.

संपादक की पसंद

