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बिहार में NH के किनारे खड़े ट्रक से मिली लाश..चीनी कारोबारी ने किया बड़ा खुलासा

शेखपुरा में नगर थाना क्षेत्र के NH-333A के किनारे एक खड़ी ट्रक से शव मिलने से हड़कंप मच गया है. रिपोर्ट-शिव चंद्र प्रताप

Dead Body Recovered From Parked
एनएच किनारे खड़ी ट्रक (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 8, 2026 at 9:50 AM IST

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शेखपुरा: बिहार के शेखपुरा जिले में शनिवार की सुबह एनएच-333ए के किनारे खड़े चीनी लदे एक ट्रक के केबिन से खून से लथपथ शव मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई. पूजा करने जा रहे स्थानीय लोगों ने ट्रक के केबिन में शव देखकर तत्काल डायल-112 को सूचना दी. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है.

चाकू मारकर हत्या की आशंका: घटना की सूचना मिलने के बाद शेखपुरा के एसपी डॉ. राकेश कुमार भी घटनास्थल पर पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी ली. उन्होंने बताया कि सूचना मिली है कि एक ट्रक के अंदर चालक का शव पाया गया है. प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत हो रहा है कि चाकू से वार किए जाने के कारण उसकी मौत हुई है.

Dead Body Recovered From Parked
घटनास्थल पर भीड़ (ETV Bharat)

"देखने से लग रहा है कि चाकू मारा गया है. सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है. घटना में शामिल दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा. पुलिस ने ट्रक को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है." -डॉ. राकेश कुमार, एसपी, शेखपुरा

चीनी कारोबारी ने बताई पूरी घटना: शेखपुरा के चीनी कारोबारी अशोक कुमार ने बताया कि ट्रक पश्चिम चंपारण के नरकटियागंज से चीनी लादकर शेखपुरा के लिए चला था. सुबह जब उन्होंने ट्रक के चालक को लगातार फोन किया तो उसने फोन रिसीव नहीं किया. इसके बाद उन्होंने संजय ट्रांसपोर्ट के मालिक से संपर्क किया.

ट्रांसपोर्ट मालिक ने जीपीएस लोकेशन देखकर बताया कि ट्रक शेखपुरा बाईपास स्थित लाइन होटल के पास खड़ा है. इसके बाद अशोक कुमार मौके पर पहुंचे. उन्होंने बताया कि ट्रक के दोनों तरफ के दरवाजे को खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली. इसके बाद टायर पर चढ़कर केबिन के अंदर देखा.

"केबिन के अंदर एक व्यक्ति का शव पड़ा था. शव मुंह के बल केबिन में गिरा हुआ था. फिलहाल यह पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि मृतक ट्रक का चालक है या खलासी. पुलिस शव की पहचान कराने और घटना के कारणों का पता लगाने में जुटी है." -अशोक कुमार, चीनी कारोबारी

Dead Body Recovered From Parked
घटनास्थल पर भीड़ (ETV Bharat)

पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल: घटना के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश भी देखा जा रहा है. लोगों का कहना है कि एनएच-333ए जिले का व्यस्ततम मार्ग है और इस सड़क पर अलग-अलग शिफ्ट में पुलिस की पेट्रोलिंग भी होती रहती है. इसके बावजूद सड़क किनारे खड़े ट्रक में इस तरह की घटना होना पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है.

व्यस्त सड़क पर वारदात से लोग चिंतित: स्थानीय लोगों ने घटना पर चिंता जताते हुए कहा कि यदि व्यस्त सड़क पर खड़े ट्रक में हत्या जैसी वारदात हो सकती है, तो यह निश्चित रूप से सुरक्षा व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती है. मौके पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग जुट गए हैं और पुलिस से त्वरित कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.

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शेखपुरा में ट्रक से लाश बरामद
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