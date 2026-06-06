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भूतहिया नाले में मिली डेड बॉडी, जनकपुर थाना क्षेत्र के कुंवारपुर चौकी की घटना

एमसीबी: जनकपुर थाना इलाके के कुंवारपुर चौकी इलाके से पुलिस को एक शव बरामद हुआ. बरामद किया गया शव भूतहिया नाले के पास पड़ा मिला. शव को सबसे पहले इलाके के लोगों ने देखा, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई. ग्रामीणों से मिली सूचना के बाद मौके पर पुलिस की टीम पहुंची. मृतक की पहचान अबतक जनकपुर पुलिस नहीं कर पाई है. पुलिस ने मौक से एक टोपी, जूता और इलेक्ट्रिक वायर बरामद किया है.



शुरूआती तौर पर मृतक के सिर पर चोट के गहरे निशान मिले हैं. शव भी अर्धनग्न हालात में मिला है. घटनास्थल पर घसीटने के निशान भी पाए गए हैं. जिससे ये शक जताया जा रहा है कि हत्या के बाद शव को यहां लाकर फेंका गया है. मृतक की उम्र 40 के आस पास होना बताया जा रहा है. मृतक के हाथों पर गोदना गुदा है जिसपर दीपक लिखा है. पुलिस फोटो के आधार पर अब उसकी पहचान में जुटी है.





स्थानीय ग्रामीण का बयान

स्थानीय ग्रामीण मनमोहन संधे ने बताया कि सुबह कुछ लोग जमथान की ओर जा रहे थे, तभी उन्होंने सड़क किनारे एक व्यक्ति का शव पड़ा देखा. इसकी जानकारी ग्रामीणों और सरपंच को दी गई. इसके बाद गांव के लोग मौके पर पहुंचे और शव मिलने की पुष्टि होने पर कुंवारपुर चौकी में सूचना दी गई.