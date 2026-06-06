भूतहिया नाले में मिली डेड बॉडी, जनकपुर थाना क्षेत्र के कुंवारपुर चौकी की घटना
मौका-ए-वारदात से जूता, टोपी और इलेक्ट्रिक वायर मिला है, जिससे पूरा मामला संदिग्ध हो गया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : June 6, 2026 at 7:12 PM IST
एमसीबी: जनकपुर थाना इलाके के कुंवारपुर चौकी इलाके से पुलिस को एक शव बरामद हुआ. बरामद किया गया शव भूतहिया नाले के पास पड़ा मिला. शव को सबसे पहले इलाके के लोगों ने देखा, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई. ग्रामीणों से मिली सूचना के बाद मौके पर पुलिस की टीम पहुंची. मृतक की पहचान अबतक जनकपुर पुलिस नहीं कर पाई है. पुलिस ने मौक से एक टोपी, जूता और इलेक्ट्रिक वायर बरामद किया है.
शुरूआती तौर पर मृतक के सिर पर चोट के गहरे निशान मिले हैं. शव भी अर्धनग्न हालात में मिला है. घटनास्थल पर घसीटने के निशान भी पाए गए हैं. जिससे ये शक जताया जा रहा है कि हत्या के बाद शव को यहां लाकर फेंका गया है. मृतक की उम्र 40 के आस पास होना बताया जा रहा है. मृतक के हाथों पर गोदना गुदा है जिसपर दीपक लिखा है. पुलिस फोटो के आधार पर अब उसकी पहचान में जुटी है.
स्थानीय ग्रामीण का बयान
स्थानीय ग्रामीण मनमोहन संधे ने बताया कि सुबह कुछ लोग जमथान की ओर जा रहे थे, तभी उन्होंने सड़क किनारे एक व्यक्ति का शव पड़ा देखा. इसकी जानकारी ग्रामीणों और सरपंच को दी गई. इसके बाद गांव के लोग मौके पर पहुंचे और शव मिलने की पुष्टि होने पर कुंवारपुर चौकी में सूचना दी गई.
गांव वालों ने सरपंच को दी सूचना
ग्राम पंचायत जमथान के सरपंच ने बताया कि गांव में चर्चा फैल गई थी कि भूतहिया नाला के पास किसी अज्ञात व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है. सूचना मिलने पर वे ग्रामीणों के साथ मौके पर पहुंचे, जहां शव पड़ा मिला। इसके बाद तत्काल पुलिस को सूचना दी गई.
जांच अधिकारी ने कहा
उप निरीक्षक जगदेव कुशवाहा ने कहा कि ग्राम पंचायत जमथान के सरपंच द्वारा सूचना दी गई थी कि जंगल में सड़क किनारे एक अज्ञात व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है. मौके पर पहुंचने पर शव पर चोट के निशान पाए गए तथा मृतक अर्धनग्न अवस्था में मिला. मृतक की पहचान नहीं हो सकी है, उसके दाहिने हाथ पर गोदना से "दीपक" लिखा हुआ है और उम्र लगभग 40 वर्ष प्रतीत हो रही है.
पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार
पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फॉरेंसिक जांच और अन्य वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर ही मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा. फिलहाल पुलिस हत्या, दुर्घटना और अन्य संभावित पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच आगे बढ़ा रही है.
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