मानवेंद्र सिंह हत्याकांड; घर में 10 लीटर केरोसीन मिला, बॉडी को जलाने की थी प्लानिंग, दोस्तों ने पुलिस थ्योरी पर उठाए सवाल

अक्षत ने दुर्गंध को छुपाने के लिए पूरे कमरे में रूम फ्रेशनर का छिड़काव किया था, जिससे कि शव की दुर्गंध बाहर न जाए.

बेटे ने पिता की हत्या कर शव को नीले ड्रम में छुपाया.
बेटे ने पिता की हत्या कर शव को नीले ड्रम में छुपाया. (Photo Credit; ETV Bharat)
Published : February 24, 2026 at 4:06 PM IST

Updated : February 24, 2026 at 4:15 PM IST

लखनऊ : आशियाना थाना क्षेत्र के सेक्टर एल में पैथोलॉजी मालिक पिता मानवेंद्र सिंह की 19 साल के बेटे ने 20 फरवरी की सुबह हत्या कर दी. शव के टुकड़े कर नीले ड्रम में भर दिया. दोनों हाथ कार में रखकर दूर फेंक आया. पूरी वारदात को बहन के सामने अंजाम दिया. मुंह खोलने पर बहन को भी मारने की धमकी दी. तीन दिन बाद सोमवार को मामले की जानकारी हुई. बेटा अक्षत सिंह पकड़ा गया तो पिता की हत्या करने की बात कबूल कर ली.

पुलिस ने हत्या की वजह अक्षत प्रताप सिंह को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी को लेकर डांटना बताया है. वहीं मामले में मानवेंद्र प्रताप सिंह के करीबी दोस्त आरबी सिंह ने पुलिस की थ्योरी पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा, मानवेंद्र की अपने बेटे अक्षत से काफी बनती थी. मानवेंद्र सिंह ने अक्षत के कहने पर ही बीबीए में एडमिशन दिलवाया था. वह उसकी सभी मांग को पूरी करते थे.

घर में 10 लीटर केरोसीन मिला. (Video Credit; ETV Bharat)

शव कवर में पैक कर ड्रम में छुपाया : आरबी सिंह ने कहा, मानवेंद्र सिंह का वजन 110 किलो था. अक्षत अकेले उनको छत से नीचे कैसे लाया होगा, इसमें कहीं ना कहीं मामला संदिग्ध लग रहा है. फिलहाल मर्डर पूरे प्लानिंग के तहत किया गया है. घर से 10 लीटर केरोसीन भी बरामद हुआ है. जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि मानवेंद्र सिंह के शव को जलाने के लिए केरोसीन लाया गया है. बॉडी को पैक करने के लिए कवर लाया था, जिसमें मानवेंद्र सिंह के शव को पैक करके ड्रम में रखा गया था.

दुर्गंध छुपाने के लिए फ्रैगनेंस का किया प्रयोग : डीसीपी सेंट्रल विक्रम वीर सिंह ने बताया, अक्षत ने शव से आने वाली दुर्गंध को छुपाने के लिए पूरे कमरे में रूम फ्रेशनर का छिड़काव किया था, जिससे कि शव की दुर्गंध बाहर न जाए. मानवेंद्र सिंह के मौसेरे भाई राघवेंद्र सिंह ने बताया, मानवेंद्र का छोटा भाई एसएस रजावत यूपी पुलिस में कार्यरत है और वर्तमान में विधानसभा सुरक्षा ड्यूटी में तैनात है. 10 फरवरी को छुट्टी लेकर अपने पैतृक निवास जालौन में मकान बनवा रहे थे. 22 फरवरी को भाई के गुमशुदा होने की सूचना मिलने पर वहां से वापस आए.

हत्या का मोटिव स्पष्ट नहीं : स्थानीय पार्षद प्रतिनिधि कमलेश प्रताप सिंह ने बताया, मानवेंद्र सिंह काफी मिलनसार व्यक्ति थे. एक पूरी टीम मोहल्ले में थी. मानवेंद्र सिंह सभी सामाजिक कार्य में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेते थे. चाहे रामलीला कमेटी तथा अन्य कोई भी सामाजिक कार्य हो सभी में मानवेंद्र सिंह शामिल होते थे. हत्या का कबूलनामा बेटे अक्षत प्रताप सिंह ने कर लिया है, लेकिन अभी भी आसपास के लोगों को इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा है. सवाल यह है कि अक्षत ने अपने पिता की हत्या किस उद्देश्य से की होगी.

पुलिस ने घर से नीला ड्रम बरामद किया है. शव को इसी ड्रम में रखा था.
पुलिस ने घर से नीला ड्रम बरामद किया है. शव को इसी ड्रम में रखा था. (Photo Credit; ETV Bharat)

मानवेंद्र की पत्नी ने किया था सुसाइड : आसपास के लोगों ने बताया कि मानवेंद्र सिंह की पत्नी ने लगभग आठ साल पहले आत्महत्या कर ली थी. जिसके बाद मानवेंद्र सिंह आशियाना के सेक्टर एल स्थित मकान में शिफ्ट हुए थे. पहले यह लोग एल्डिको कॉलोनी में रहते थे. तभी से वह और उनके परिवार इसी मकान में रहता है.

पोस्टमॉर्टम से स्पष्ट होगा हत्या का समय : मानवेंद्र सिंह की बॉडी पोस्टमॉर्टम हाउस भेज दी गई है. शरीर के जो हिस्से अक्षत प्रताप सिंह ने अलग-अलग जगह पर फेंक थे, उसे पुलिस ने बरामद कर लिया है. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से ही मानवेंद्र सिंह के मृत्यु का असली समय पता चल सकेगा. पुलिस के अनुसार सुबह 4:30 बजे मानवेंद्र सिंह की हत्या हुई है.

19 फरवरी को मैरिज पार्टी में शामिल हुए थे : 19 फरवरी को मानवेंद्र सिंह अपने दो अन्य साथियों के साथ मेडिकल कॉलेज स्थित कन्वेंशन सेंटर में मैरिज पार्टी में शामिल हुए थे. वह लगभग 1:00 बजे रात को वापस अपने घर आए थे. उसके बाद से मानवेंद्र सिंह को किसी ने नहीं देखा.

संपादक की पसंद

