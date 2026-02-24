ETV Bharat / state

मानवेंद्र सिंह हत्याकांड; घर में 10 लीटर केरोसीन मिला, बॉडी को जलाने की थी प्लानिंग, दोस्तों ने पुलिस थ्योरी पर उठाए सवाल

लखनऊ : आशियाना थाना क्षेत्र के सेक्टर एल में पैथोलॉजी मालिक पिता मानवेंद्र सिंह की 19 साल के बेटे ने 20 फरवरी की सुबह हत्या कर दी. शव के टुकड़े कर नीले ड्रम में भर दिया. दोनों हाथ कार में रखकर दूर फेंक आया. पूरी वारदात को बहन के सामने अंजाम दिया. मुंह खोलने पर बहन को भी मारने की धमकी दी. तीन दिन बाद सोमवार को मामले की जानकारी हुई. बेटा अक्षत सिंह पकड़ा गया तो पिता की हत्या करने की बात कबूल कर ली.

पुलिस ने हत्या की वजह अक्षत प्रताप सिंह को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी को लेकर डांटना बताया है. वहीं मामले में मानवेंद्र प्रताप सिंह के करीबी दोस्त आरबी सिंह ने पुलिस की थ्योरी पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा, मानवेंद्र की अपने बेटे अक्षत से काफी बनती थी. मानवेंद्र सिंह ने अक्षत के कहने पर ही बीबीए में एडमिशन दिलवाया था. वह उसकी सभी मांग को पूरी करते थे.

घर में 10 लीटर केरोसीन मिला. (Video Credit; ETV Bharat)

शव कवर में पैक कर ड्रम में छुपाया : आरबी सिंह ने कहा, मानवेंद्र सिंह का वजन 110 किलो था. अक्षत अकेले उनको छत से नीचे कैसे लाया होगा, इसमें कहीं ना कहीं मामला संदिग्ध लग रहा है. फिलहाल मर्डर पूरे प्लानिंग के तहत किया गया है. घर से 10 लीटर केरोसीन भी बरामद हुआ है. जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि मानवेंद्र सिंह के शव को जलाने के लिए केरोसीन लाया गया है. बॉडी को पैक करने के लिए कवर लाया था, जिसमें मानवेंद्र सिंह के शव को पैक करके ड्रम में रखा गया था.

दुर्गंध छुपाने के लिए फ्रैगनेंस का किया प्रयोग : डीसीपी सेंट्रल विक्रम वीर सिंह ने बताया, अक्षत ने शव से आने वाली दुर्गंध को छुपाने के लिए पूरे कमरे में रूम फ्रेशनर का छिड़काव किया था, जिससे कि शव की दुर्गंध बाहर न जाए. मानवेंद्र सिंह के मौसेरे भाई राघवेंद्र सिंह ने बताया, मानवेंद्र का छोटा भाई एसएस रजावत यूपी पुलिस में कार्यरत है और वर्तमान में विधानसभा सुरक्षा ड्यूटी में तैनात है. 10 फरवरी को छुट्टी लेकर अपने पैतृक निवास जालौन में मकान बनवा रहे थे. 22 फरवरी को भाई के गुमशुदा होने की सूचना मिलने पर वहां से वापस आए.