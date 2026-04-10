ETV Bharat / state

बेतिया में देर रात गायब युवक की सुबह मिली लाश, सड़क किनारे शव के पास था बुलेट बाइक और चप्पल

बेतिया: बिहार के बेतिया में योगापट्टी प्रखंड अंतर्गत शनिचरी थाना क्षेत्र में बहुअरवा पंचायत के बंगाली कॉलोनी से धाड़ड टोली जाने वाली मुख्य सड़क के किनारे एक युवक का शव संदिग्ध स्थिति में पड़ा मिला. शव मिलने की सूचना मिलते ही पूरे इलाके में सनसनी फैल गई और भारी संख्या में ग्रामीण मौके पर जुट गए.

युवक के मुंह से निकल रहा था झाग: मृत युवक की पहचान सिरिसिया थाना क्षेत्र के रामरेखा गांव निवासी पप्पू यादव के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि युवक गुरुवार देर रात से घर से बाहर था. सुबह उसकी लाश सड़क किनारे मिलने से परिजनों के होश उड़ गए. युवक नशे का आदि था और उसके मुंह से झाग भी निकल रहा था.

शव के पास से बाइक और चप्पल बरामद: पुलिस ने शव के पास से मृतक की बुलेट बाइक और एक जोड़ी चप्पल बरामद की है. चप्पल को देखकर लग रहा है कि उसे अच्छी तरह से व्यवस्थित कर के रखा गया है. पुलिस का मानना है कि युवक की मौत कहीं और हुई है और शव को ठिकाने लगाने के लिए यहां लाकर रखा गया है.

शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा: घटना की सूचना मिलते ही शनिचरी थानाध्यक्ष संध्या कुमारी पुलिस बल के साथ तत्काल मौके पर पहुंचीं. उन्होंने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बेतिया जीएमसीएच भेज दिया. थानाध्यक्ष ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का स्पष्ट खुलासा हो सकेगा.

आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू: पुलिस हर पहलू को ध्यान में रखते हुए मामले की बारीकी से जांच कर रही है. आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है और घटनास्थल के आसपास मौजूद सभी संभावित साक्ष्यों को जुटाया जा रहा है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले पर गहनता से काम कर रही है.