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अंदर से बंद था कमरा.. बाथरूम के पास खून से लथपथ पड़ी थी लाश, परिजनों ने जतायी हत्या की आशंका

नालंदा में बंद कमरे से युवक का शव बरामद किया गया. शव की हालत देखकर परिजनों ने हत्या की आशंका जतायी है.

Murder in Nalanda
नालंदा में युवक की निर्मम हत्या (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : March 30, 2026 at 1:52 PM IST

3 Min Read
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नालंदा: बिहार के नालंदा में एक युवक की हत्या का मामला सामने आया है. मोबाइल दुकानदार का बंद घर में खून से लथपथ शव मिलने से सनसनी मच गई है. परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है. घटना हिलसा थाना क्षेत्र का है. मृतक की पहचान चंडी थाना क्षेत्र निवासी के तौर पर हुई है. वर्तमान में मृतक का परिवार सासाराम में रहता था.

बंद कमरे से युवक का मिला शव: हिलसा एएसपी शैलजा और थानाध्यक्ष अभिजीत कुमार दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और सभी बिंदुओं पर बारिकी से जांच में जुट चुकी है. वहीं शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि कमरा अंदर से बंद था, लेकिन खिड़की खुली थी. कई दिनों तक जब दुकान नहीं खोला गया तो लोगों को शक हुआ और फिर किराए के घर पर रह रहे युवक के घर छानबीन करने पहुंचे तो कमरे में उसका शव पड़ा था.

बंद कमरे से युवक का मिला शव (ETV Bharat)

पिता ने क्या कहा?: घटना के संबंध में मृतक के पिता ने कहा कि बेटे की शादी 7 साल पहले हुई थी. उसके दो बच्चे भी हैं. शादी के बाद पति-पत्नी की बीच कुछ वर्षों तक सब ठीक चला. उसके बाद मृतक की पत्नी का किसी दूसरे युवक से अफेयर चलने लगा.

"पत्नी के प्रेम प्रसंग की भनक पति को लग गई. उसके बाद से दोनों के बीच मनमोटाव बढ़ गया. पत्नी लगातार अपने अशिक से मिलती रहती थी, जिसे पति ने देख लिया था."- अजित प्रसाद, मृतक के पिता

दूसरी शादी की चर्चा: उसके बाद पिछले साल के आखिर में मृतक की पत्नी दोनों बच्चों को छोड़कर फरार हो गई, जिसके बाद पति अकेले रहने लगा. वहीं अमित कुमार सहित आस-पास के कुछ लोगों का कहना है कि प्रसनजीत ने भी घर वालों को बगैर बताए दूसरी शादी कर ली था.

पत्नी या प्रेमिका पर हत्या का आरोप: हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है. मोबाइल शोरूम के ऑनर अमित कुमार ने बताया कि दूसरी पत्नी के घर छठ का प्रसाद खाने के बाद जब दुकान नहीं पहुंचा तो मृतक के छोटे भाई को कॉल कर पूछा तो उन्होंने बताया कि प्रसनजीत घर नहीं लौटे हैं. फिर मैं उसके घर गया तो खिड़की से देखा कि बाथरूम के बाहर उसका शव पड़ा है और उसके माथा फटा हुआ था. उसका चेहरा भी कुचला हुआ था. मृतक के परिजनों ने पत्नी या प्रेमिका पर हत्या की आशंका जतायी है.

Murder in Nalanda
युवक की हत्या से इलाके में दहशत (ETV Bharat)

"कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था. भाई ने दरवाजा खुलवाले का प्रयास किया तो देखा कि युवक का शरीर खून से लथपथ चेहरा कुचला हुआ पड़ा था. फिर घटना की जानकारी हिलसा थाना को दी. सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल बिहारशरीफ भेज आगे की कार्रवाई में जुट गई है."- अमित कुमार, मोबाइल दुकानदार

"एफएसएल की टीम साक्ष्य संकलन कर ले गई. पीड़ित परिवार के फर्द बयान और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत कारण स्पष्ट हो पाएगा."- शैलजा, हिलसा एएसपी

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