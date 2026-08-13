मेरठ : 3 दिन से लापता युवक का पानी की टंकी के पास मिला शव, जांच में जुटी फोरेंसिक टीम
युवक तीन दिन पहले काम पर जाने की बात कहकर घर से निकला था, इसके बाद वापस नहीं लौटा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 13, 2026 at 2:07 PM IST
मेरठ : दौराला थाना क्षेत्र स्थित बड़कली गांव में बुधवार को पानी की टंकी के पास एक युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में पड़ा मिला है. वहां खेल रहे बच्चों ने सबसे पहले शव को देखा और इसकी जानकारी ग्रामीणों और ग्राम प्रधान को दी. घटना की सूचना पर पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंचकर जरूरी साक्ष्य जुटाए हैं. फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की जा रही है.
सीओ दौराला शिव ठाकुर ने बताया कि मृतक की पहचान बड़कली निवासी आदेश (26 वर्ष) पुत्र वेदप्रकाश के रूप में हुई है. परिजनों के अनुसार, आदेश मजदूरी का काम करता था और करीब तीन दिन पहले काम पर जाने की बात कहकर घर से निकला था, उसके बाद से लापता था. मृतक अपने पीछे पत्नी रेखा और दो छोटे बच्चों को छोड़ गया है.
पुलिस ने शव का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. अब पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने के साथ-साथ स्थानीय लोगों से पूछताछ कर रही है. मौत के सही कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगा.
सीओ दौराला शिव ठाकुर ने बताया कि दौराला थाना क्षेत्र के बड़कली गांव में एक युवक के शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई, जिसके बाद पुलिस, संबंधित अधिकारीगण और फोरेंसिक टीम ने मौके का मुआयना किया. फोरेंसिक टीम ने सभी जरूरी साक्ष्य जुटा लिए हैं. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. फिलहाल मामले में अग्रिम कार्रवाई जारी है.
ये भी पढ़ें- कानपुर GSVM मेडिकल कॉलेज का बदलेगा रूप: 500 करोड़ की लागत से एम्स की तर्ज पर बनेंगे हाईराइज भवन