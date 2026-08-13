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मेरठ : 3 दिन से लापता युवक का पानी की टंकी के पास मिला शव, जांच में जुटी फोरेंसिक टीम

मेरठ : दौराला थाना क्षेत्र स्थित बड़कली गांव में बुधवार को पानी की टंकी के पास एक युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में पड़ा मिला है. वहां खेल रहे बच्चों ने सबसे पहले शव को देखा और इसकी जानकारी ग्रामीणों और ग्राम प्रधान को दी. ​घटना की सूचना पर पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंचकर जरूरी साक्ष्य जुटाए हैं. फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की जा रही है.

सीओ दौराला ​शिव ठाकुर ने बताया कि ​मृतक की पहचान बड़कली निवासी आदेश (26 वर्ष) पुत्र वेदप्रकाश के रूप में हुई है. परिजनों के अनुसार, आदेश मजदूरी का काम करता था और करीब तीन दिन पहले काम पर जाने की बात कहकर घर से निकला था, उसके बाद से लापता था. मृतक अपने पीछे पत्नी रेखा और दो छोटे बच्चों को छोड़ गया है.

पुलिस ने शव का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. अब पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने के साथ-साथ स्थानीय लोगों से पूछताछ कर रही है. मौत के सही कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगा.