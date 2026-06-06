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आंगनबाड़ी की छत पर मिला युवक का शव, हत्या या दुर्घटना जांच में जुटी पुलिस

धमतरी के हरफतराई में एक युवक का शव मिला है.युवक की मौत कैसे हुई इसे लेकर पुलिस अब जांच में जुटी है.

Dead body of youth found on roof
आंगनबाड़ी की छत पर मिला युवक का शव (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 6, 2026 at 7:16 PM IST

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धमतरी : धमतरी शहर से लगे हरफतराई गांव में एक युवक का शव मिला है.बताया जा रहा है शव गांव में बने एक मकान की छत पर था.सूचना मिलने के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और तफ्तीश शुरु की. मृतक की पहचान गांव के ही रहने वाले सोनू यादव के रूप में हुई है. फिलहाल पुलिस मामले की हर पहलू से जांच कर रही है और मौत के कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही करने की बात पुलिस ने कही है.

कहां पर मिला शव ?

आंगनबाड़ी भवन की छत पर एक युवक का शव मिलने से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई. शुक्रवार रात जब ग्रामीणों की नजर भवन की छत पर पड़ी तो वहां एक युवक का शव दिखाई दिया. इसके बाद तत्काल पुलिस को सूचना दी गई. सूचना मिलते ही अर्जुनी पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया. युवक की मौत किन परिस्थितियों में हुई, यह फिलहाल रहस्य बना हुआ है. पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है और घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जांच की जा रही है.घटना के बाद गांव में तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं.

आंगनबाड़ी की छत पर मिला युवक का शव (Etv Bharat)

प्रथम दृष्टया मौत के कारणों को लेकर कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिली है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही वास्तविक स्थिति सामने आएगी. पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच तेज कर दी है- अभिषेक चतुर्वेदी, सीएसपी

फिलहाल युवक की मौत कैसे हुई, यह जांच का विषय है. पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है, जिसके बाद मौत के कारणों का खुलासा हो सकेगा. वहीं इस घटना के बाद पूरे गांव में दहशत और चर्चा का माहौल बना हुआ है.

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युवक का शव
हरफतराई गांव
DEAD BODY OF YOUTH FOUND

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