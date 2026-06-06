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आंगनबाड़ी की छत पर मिला युवक का शव, हत्या या दुर्घटना जांच में जुटी पुलिस

धमतरी : धमतरी शहर से लगे हरफतराई गांव में एक युवक का शव मिला है.बताया जा रहा है शव गांव में बने एक मकान की छत पर था.सूचना मिलने के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और तफ्तीश शुरु की. मृतक की पहचान गांव के ही रहने वाले सोनू यादव के रूप में हुई है. फिलहाल पुलिस मामले की हर पहलू से जांच कर रही है और मौत के कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही करने की बात पुलिस ने कही है.

कहां पर मिला शव ?

आंगनबाड़ी भवन की छत पर एक युवक का शव मिलने से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई. शुक्रवार रात जब ग्रामीणों की नजर भवन की छत पर पड़ी तो वहां एक युवक का शव दिखाई दिया. इसके बाद तत्काल पुलिस को सूचना दी गई. सूचना मिलते ही अर्जुनी पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया. युवक की मौत किन परिस्थितियों में हुई, यह फिलहाल रहस्य बना हुआ है. पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है और घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जांच की जा रही है.घटना के बाद गांव में तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं.