देवघर में संदिग्ध हालत में मिला युवक का शव, परिजनों ने ससुराल पक्ष पर लगाया हत्या का आरोप

देवघर में एक युवक का शव संदिग्ध हालत में मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई. पुलिस घटना की जांच कर रही है.

dead body found hanging from tree
मृतक के परिजन (Etv Bharat)
Published : October 15, 2025 at 3:28 PM IST

देवघर: जिले के सारठ थाना क्षेत्र में उस वक्त सनसनी फैल गई, जब अजय नदी पुल के पास एक युवक का शव बरामद हुआ. स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना फौरन पुलिस को दी. मृतक की पहचान सारठ मुस्लिम टोला निवासी मंजूर शेख के रूप में हुई.

परिजनों ने सोशल मीडिया पर शेयर किया मारपीट का वीडियो

परिजनों ने आरोप लगाया कि यह आत्महत्या नहीं बल्कि एक सुनियोजित तरीके से की गई हत्या है. परिजनों ने इस मामले से जुड़ा एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल किया है. वायरल वीडियो में कुछ लोग मंजूर शेख की पिटाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं.

परिजनों का बयान (Etv Bharat)

ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप

परिजनों के अनुसार, मंजूर शेख पिछले दो सालों से ससुराल के पास सोनारायठाढ़ी थाना क्षेत्र के सिंहनी गांव में रह रहा था. उसने वहां जमीन खरीदकर घर बना लिया था और परिवार के साथ रह रहा था. बताया जा रहा है कि मंजूर शेख और उसकी पत्नी रवीना बीबी के बीच घरेलू विवाद को लेकर झगड़ा हुआ था. तभी युवक का साला संदीप मियां, मुस्तकीम मियां समेत दूसरे लोग वहां पहुंचे और मंजूर शेख को पीटने लगे, परिजनों का आरोप है कि पिटाई की वजह से मंजूर शेख की मौत हुई है.

पिता ने लगाई न्याय की गुहार

इधर, मृतक के पिता महफूज शेख ने इस मामले में सारठ थाना में लिखित आवेदन देकर ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया है. उन्होंने निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है. घटना की सूचना मिलते ही सारठ पुलिस हरकत में आ गई है. पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. इसके साथ ही वायरल वीडियो की सत्यता की जांच शुरू कर दी है.

जांच में जुटी पुलिस

पुलिस के मुताबिक, प्रारंभिक जांच में कई संदेहास्पद बिंदु सामने आए हैं, जिन्हें ध्यान में रखकर जांच की दिशा आगे बढ़ाई जा रही है. आरोप है कि हत्या के बाद साक्ष्य मिटाने की नीयत से शव को अजय नदी पुल के पास, छोड़ दिया गया ताकि इसे आत्महत्या का रूप दिया जा सके.

मृतक के परिजनों के बयान दर्ज कर लिए गए हैं और जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी: सूरज कुमार, थाना प्रभारी

वहीं इस प्रकरण को लेकर सारठ डीएसपी रंजीत लकड़ा से जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि यदि हत्या सिद्ध होती है तो पूरे मामले में किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा.

