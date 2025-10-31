ETV Bharat / state

वन विभाग चौकी में मिला युवक का शव, करंट लगने से हुई मौत

दौसा: मेहंदीपुर बालाजी कस्बे में स्थित वन विभाग की चौकी परिसर में एक व्यक्ति का शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. शुक्रवार शाम चौकी के पास स्थानीय लोगों ने एक व्यक्ति को संदिग्ध हालत में वन चौकी में लगे तारों में उलझा देखा. जिसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी गई. सूचना मिलते ही बालाजी थाना प्रभारी गौरव प्रधान पुलिस जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया. प्रारंभिक जांच में सामने आया कि व्यक्ति की मौत करंट लगने से हुई है.

करंट से हुई मौत: मौके पर पहुंचे बिजली विभाग के जेईएन मुनिराज मीना ने जांच के दौरान बताया कि चौकी में लगे तारों में करंट प्रवाहित हो रहा था. जिससे यह हादसा हुआ. वनकर्मियों ने बिजली सप्लाई लाइन में अवैध तार डालकर चौकी परिसर में कनेक्शन किया हुआ था. उन्होंने तारों की सप्लाई को तुरंत बंद किया और करंट वाले तारों को काट दिया, ताकि और कोई दुर्घटना न हो.