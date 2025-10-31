ETV Bharat / state

वन विभाग चौकी में मिला युवक का शव, करंट लगने से हुई मौत

बिजली विभाग के जेईएन ने बताया कि तारों में करंट प्रवाहित था. करंट लगने से युवक की मौत हुई है.

घटनास्थल पर मौजूद वनकर्मी (ETV Bharat Dausa)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 31, 2025 at 7:33 PM IST

दौसा: मेहंदीपुर बालाजी कस्बे में स्थित वन विभाग की चौकी परिसर में एक व्यक्ति का शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. शुक्रवार शाम चौकी के पास स्थानीय लोगों ने एक व्यक्ति को संदिग्ध हालत में वन चौकी में लगे तारों में उलझा देखा. जिसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी गई. सूचना मिलते ही बालाजी थाना प्रभारी गौरव प्रधान पुलिस जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया. प्रारंभिक जांच में सामने आया कि व्यक्ति की मौत करंट लगने से हुई है.

करंट से हुई मौत: मौके पर पहुंचे बिजली विभाग के जेईएन मुनिराज मीना ने जांच के दौरान बताया कि चौकी में लगे तारों में करंट प्रवाहित हो रहा था. जिससे यह हादसा हुआ. वनकर्मियों ने बिजली सप्लाई लाइन में अवैध तार डालकर चौकी परिसर में कनेक्शन किया हुआ था. उन्होंने तारों की सप्लाई को तुरंत बंद किया और करंट वाले तारों को काट दिया, ताकि और कोई दुर्घटना न हो.

वनकर्मियों की लापरवाही: पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी भिजवाने की तैयारी की. मृतक की पहचान के प्रयास जारी हैं. घटना स्थल का नजारा देखकर लोगों में आक्रोश और सवाल दोनों उठने लगे हैं. बताया जा रहा है कि वन विभाग की चौकी के पास लगे कांटेदार तारों में करंट प्रवाहित किया गया था. स्थानीय लोगों का कहना है कि वनकर्मियों ने जंगली जानवरों से सुरक्षा के नाम पर तारों में बिजली प्रवाहित कर रखी थी, लेकिन यह लापरवाही किसी की जान ले लेगी, किसी ने सोचा भी नहीं था.

