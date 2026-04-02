बुलंदशहर: अहमदगढ़ में कुएं से मिली लाश, इलाके में हड़कंप, 29 मार्च से लापता था अनमोल
17 वर्षीय अनमोल 29 मार्च से संदिग्ध परिस्थितियों में घर से लापता था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 2, 2026 at 3:57 PM IST
बुलंदशहर: अहमदगढ़ से लापता किशोर का शव गुरुवार को कुएं से मिलने के बाद, इलाके में सनसनी फैल गई, ग्रामिणों की सुचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की छानबीन शुरू कर दी.
बुलंदशहर एसएसपी दिनेश कुमार के आनुसार, अहमदगढ़ इलाके के छोटा वास गांव निवासी, 17 वर्षीय युवक अनमोल 29 मार्च से घर से लापता था. अनमोल के लापता होने की सूचना परिजनों ने पुलिस को दी. सूचना मिलने के बाद, पुलिस ने छानबीन शुरू की, अनमोल की तलाशी के लिए पुलिस के द्वारा कई टीमें बनाई गई, जो अनमोल की तलाशी में जगह जगह छापेमारी कर रही थी.
इस दौरान बृहस्पतिवार को छोटा वास गांव के कुएं में अनमोल की लाश होने की सुचना पुलिस को मिली. जिसके बाद, एसएसपी, एसपी देहात, CO शिकारपुर समेत भारी पुलिस बल मौके पर पहुंची और शव को कुएं से निकाल कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा दिया है.
अनमोल का शव कुएं में मिलने की खबर जैसे ही ग्रामिणों तक पहुंची, इलाके में कोहराम मच गया, लोग एक-दूसरे पर आरोप लगाने लगे, मामले की गंभीरता को देखते हुए, पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया और आगे की कार्यवाई शुरू की. हालांकि, पुलिस ने संदेह के आधार पर पूछताछ के लिए कई लोगों को हिरासत में लिया है. एसएसपी दिनेश कुमार ने कहा, जो भी दोषी होगा उसे बख्सा नही जाएगा. उसे सख्त से सख्त सजा दी जाएगी.
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