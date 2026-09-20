लोहे के पुल के पास मिला युवक का शव, हत्या या आत्महत्या? पुलिस ने शुरू की जांच
देहरादून के रायपुर क्षेत्र में पुल पर एक युवक का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिला. पास ही एक स्कूटी भी मिली है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : September 20, 2026 at 12:28 PM IST
देहरादून: रायपुर थाना क्षेत्र में मालदेवता से आगे लोहे के पुल पर रविवार को एक युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में रस्सी के सहारे लटका मिला. स्थानीय लोगों द्वारा पुलिस को सूचना दी गई. सूचना मिलते ही चौकी प्रभारी मालदेवता पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंची. पुलिस ने शव को नीचे उतारकर मौके पर फील्ड यूनिट की टीम को बुलाया और आवश्यक साक्ष्य जुटाए. साथ ही शव को पोस्टमॉर्टम की कार्रवाई के लिए मोर्चरी भिजवाया गया. पुलिस द्बारा घटना के संबंध में आगे की कार्रवाई की जा रही है.
देहरादून की रायपुर थाना पुलिस के मुताबिक, रायपुर थाना क्षेत्र में मालदेवता से आगे लोहे के पुल पर रविवार को एक युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में रस्सी के सहारे लटका मिला. पुलिस को सूचना मिलने के बाद चौकी प्रभारी मालदेवता पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंची. पुलिस ने शव को नीचे उतारकर मौके पर फील्ड यूनिट की टीम को बुलाया और आवश्यक सबूत जुटाए. साथ ही मौके पर पुलिस को एक अनजान स्कूटी भी खड़ी मिली. पुलिस की जांच में स्कूटी का युवक के रिश्तेदार की होना सामने आया है. पुलिस ने युवक की पहचान कर ली है. युवक मूलरूप से देहरादून के रानीपोखरी का रहने वाला है, जो हाल ही में बालावाला देहरादून में रह रहा था.
युवक के शरीर पर चोट या संघर्ष के कोई निशान नहीं मिले हैं. परिजनों ने भी शव की शिनाख्त कर ली है. शव को कोरोनेशन अस्पताल की मोर्चरी में भिजवाया गया है. पुलिस ने पंचायतनामा और पोस्टमॉर्टम की कार्रवाई शुरू कर दी है. मामले में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है. साथ ही घटना के संबंध में अग्रिम कार्रवाई जारी है.
-संजीत कुमार, थाना प्रभारी, रायपुर-
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