ससुराल में पेड़ से लटका मिला युवक का शव; पिता ने लगाया हत्या का आरोप, जांच जारी
कोतवाली प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार शुक्ला ने बताया कि मृतक की पहचान संजय कुमार (35) के रूप में हुई है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 12, 2026 at 12:19 PM IST
फर्रुखाबाद: थाना मोहम्मदाबाद क्षेत्र के गांव ज्योता में युवक का शव पेड़ पर लटका मिला. युवक अपनी ससुराल आया हुआ था. सूचना मिलने पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और जांच पड़ताल में जुट गई है.
कोतवाली प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार शुक्ला ने बताया कि मृतक की पहचान संजय कुमार (35) पुत्र राम अवतार निवासी मोहल्ला विकास नगर (मैनपुरी रोड) थाना क्षेत्र अलीगंज जिला एटा के रूप में हुई है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. मामले की तहरीर लेकर केस दर्ज किया जा रहा है.
मृतक के पिता रामअवतार ने आरोप लगाया है कि उनके पुत्र की हत्या करके शव को पेड़ पर लटका दिया गया है. उन्होंने बताया कि संजय तीन दिन पहले दिल्ली से घर लौटा था. 11 अप्रैल 2026 को ससुराल आया था. वहां सुबह उसकी मौत की सूचना मिली. वहीं, मृतक की पत्नी मोनी ने बताया कि पिछले कुछ समय से दोनों के बीच विवाद चल रहा था.
मोनी के मुताबिक, उसे पेट्रोल डालकर जलाने की धमकी दे रहा था. खुद भी आत्महत्या करने की बात भी कर रहा था. विवाद बढ़ने पर डायल 112 को सूचना भी दी गई थी. आरोप लगाया कि किसी महिला से मृतक का कथित प्रेम प्रसंग चल रहा था. इसे लेकर आए दिन विवाद होता था.
मृतक पांच भाई-बहनों में सबसे बड़ा था. उसकी शादी वर्ष 2009 में मोनी से हुई थी. उसके दो बच्चे पुत्री सौम्या (14 वर्ष) और पुत्र अंशु (12 वर्ष) है. घटना के बाद से परिवार में कोहराम मचा हुआ है. मां सूरजमुखी और पत्नी का रो-रोकर बुरा हाल है. मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य एकत्र किए.
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