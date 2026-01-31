ETV Bharat / state

अंबिकापुर में पिकनिक स्पॉट से मिला युवती का शव, पूर्व प्रेमी पर शक

सूरजपुर: शहर के प्रसिद्ध पिकनिक स्थल से, युवती की लाश मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है. संदिग्ध परिस्थितियों में लाश मिलने के बाद पुलिस ने पंचनामे की कार्रवाई की. दरअसल बीते दिनों एक युवती भी अपने घर से लापता हो गई थी. पुलिस ने लापता युवती के घर वालों को फोन पर शव मिलने की बात बताई. पुलिस ने कहा कि वो शव की पहचान आकर कर लें. संभव है कि लापता युवती का ही शव उनको मिला है. पुलिस से मिली सूचना के बाद परिजन आनन फानन में थाने पहुंचे. शव देखते ही परिजन फूट फूटकर रो पड़े. परिजनों ने बताया कि शव उनकी बेटी का ही है.

संदिग्ध हालत में मिली युवती की लाश

पुलिस की जांच में नया मोड़ तब आया, जब मृतक युवती की बहन ने बताया कि उसकी बहन काफी दिनों तक एक युवक के साथ लिव-इन में रही थी. करीब 2 महीने पहले ही दोनों का ब्रेक अप हुआ और दोनों अलग अलग रहने लगे. लड़की अपने परिजनों के साथ आकर फिलहाल रह रही थी. मृतक युवती के परिजनों का आरोप है कि युवती के चले आने के बाद से युवक काफी परेशान था. युवक ने अपने गुस्से को लेकर एक पोस्ट भी सोशल मीडिया पर किया था. जिसके जरिए उसने युवती के परिजनों को अपरोक्ष रुप से धमकी भी दी थी.