अंबिकापुर में पिकनिक स्पॉट से मिला युवती का शव, पूर्व प्रेमी पर शक

पुलिस अब इस बात का पता लगा रही है कि युवती कैसे पिकनिक स्पॉट तक अकेली पहुंची.

woman body found at picnic spot
पूर्व प्रेमी पर शक (ETV Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 31, 2026 at 3:40 PM IST

3 Min Read
सूरजपुर: शहर के प्रसिद्ध पिकनिक स्थल से, युवती की लाश मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है. संदिग्ध परिस्थितियों में लाश मिलने के बाद पुलिस ने पंचनामे की कार्रवाई की. दरअसल बीते दिनों एक युवती भी अपने घर से लापता हो गई थी. पुलिस ने लापता युवती के घर वालों को फोन पर शव मिलने की बात बताई. पुलिस ने कहा कि वो शव की पहचान आकर कर लें. संभव है कि लापता युवती का ही शव उनको मिला है. पुलिस से मिली सूचना के बाद परिजन आनन फानन में थाने पहुंचे. शव देखते ही परिजन फूट फूटकर रो पड़े. परिजनों ने बताया कि शव उनकी बेटी का ही है.

संदिग्ध हालत में मिली युवती की लाश

पुलिस की जांच में नया मोड़ तब आया, जब मृतक युवती की बहन ने बताया कि उसकी बहन काफी दिनों तक एक युवक के साथ लिव-इन में रही थी. करीब 2 महीने पहले ही दोनों का ब्रेक अप हुआ और दोनों अलग अलग रहने लगे. लड़की अपने परिजनों के साथ आकर फिलहाल रह रही थी. मृतक युवती के परिजनों का आरोप है कि युवती के चले आने के बाद से युवक काफी परेशान था. युवक ने अपने गुस्से को लेकर एक पोस्ट भी सोशल मीडिया पर किया था. जिसके जरिए उसने युवती के परिजनों को अपरोक्ष रुप से धमकी भी दी थी.

पिकनिक स्पॉट से मिला युवती का शव (ETV Bharat)

मेरी बहन और जीजा दोनों राजी खुशी से अलग हो गए थे. दोनों के बीच पहले काफी विवाद होता रहता था. इसी विवाद की वजह से दोनों अलग हुए लेकिन मेरी बहन का पति अक्सर उसको परेशान किया करता था. मेरी बहन भी उससे छिप छिपकर बात किया करती थी. मेरे जीजा का आरोप था कि मेरी बहन किसी और से भी बात करती है. मेरा कहना है कि जब दोनों अलग हो गए थे तब वो किसी से भी बात करे उसे क्या प्रॉब्लम थी: मृतक युवती के परिजन

मामला गंभीर है. एक संदिग्ध को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. सभी पहलुओं पर जांच जारी है और जल्द ही पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा: योगेश देवांगन, एडिशनल एसपी सूरजपुर

हिरासत में आरोपी युवक

पुलिस ने परिजनों के आरोप और शक के बिना पर युवक को हिरासत में ले लिया है. आरोपी युवक से पूछताछ जारी है. पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं के हिसाब से जांच पड़ताल की जा रही है. जो भी इसमें दोषी होगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा.


