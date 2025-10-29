ETV Bharat / state

जंगल में मिला युवती का शव, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप

लातेहारः जिला के बालूमाथ थाना क्षेत्र के निकट स्थित जंगल में एक दलित युवती का शव बरामद हुआ. मृतका की पहचान कर ली गई है. युवती के परिजनों का आरोप है कि उसकी हत्या कर उसे आत्महत्या का रूप देने के लिए पेड़ से लटका दिया गया है. इसको लेकर युवती के परिजनों ने बालूमाथ थाना के पास सड़क जाम भी कर दिया. हालांकि पुलिस के आश्वासन के बाद परिजनों ने सड़क जाम हटा दिया.

दरअसल, गांव के कुछ ग्रामीण जंगल की ओर बकरी चराने गए थे तो कुछ लोगों ने जंगल में युवती का शव देखा. इसके बाद ग्रामीणों ने हल्ला मचाया और घटना की जानकारी पुलिस को भी दी. सूचना मिलने के बाद थाना प्रभारी अमरेंद्र कुमार के निर्देश पर पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंची और युवती के शव को पंचनामे के बाद कब्जे में ले लिया. उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए लातेहार भेज दिया.

युवती के परिजनों ने आरोप लगाया कि उसकी हत्या की गई है और उसको आत्महत्या का रूप देने के लिए शव को पेड़ से टांग दिया गया है. घटना के विरोध और मुआवजे की मांग को लेकर परिजनों तथा स्थानीय लोगों ने बालूमाथ थाना के निकट सड़क जाम कर दिया. सड़क जाम की जानकारी मिलने के बाद थाना प्रभारी अमरेंद्र कुमार जाम स्थल पर पहुंचे और ग्रामीणों से वार्ता की. उन्होंने परिजनों को आश्वासन दिया कि मामले की हर पहलू को ध्यान में रखकर छानबीन की जा रही है. उन्होंने यह भी कहा कि सरकारी प्रावधान के तहत जो भी संभव होगा वह मदद भी की जाएगी. इसके बाद प्रदर्शन कर रहे लोगों ने सड़क जाम हटा दिया.

बिना किसी को जानकारी दिए घर से निकली थी युवती

युवती के परिजनों का कहना है कि घर में किसी भी व्यक्ति को यह जानकारी नहीं थी कि वह घर से बाहर निकली है. अचानक उन्हें कुछ ग्रामीणों से ही पता चला कि गांव से थोड़ी दूर पर स्थित जंगल में उसका शव मिला है. परिजनों का कहना है कि घर में किसी प्रकार का कोई विवाद भी नहीं हुआ था. ऐसे में इस अवस्था में उसका शव मिलने से साफ लग रहा है कि उसकी हत्या की गई है. इधर कुछ ग्रामीणों का कहना है कि यह आत्महत्या का मामला प्रतीत हो रहा है.