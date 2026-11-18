14 दिसंबर को होना था निकाह, मंगेतर से फोन पर बात करने के बाद युवक ने कर ली खुदकुशी, वजह ने किया हैरान
कमरे में फंदे से लटका मिला इकलौता बेटा, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 18, 2026 at 4:30 PM IST
कानपुर: जाजमऊ थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, यहां 21 वर्षीय युवक का शव उसके कमरे में फंदे से लटका मिला है. परिजनों का कहना है कि फोन पर बातचीत के दौरान मंगेतर से कुछ कहासुनी हो गई थी. उसी बात से आहत युवक ने यह कदम उठा लिया. मृतक इकलौता बेटा था और 14 दिसंबर को उसकी शादी होने वाली थी. इस घटना से पहले जिस घर में शादी की तैयारी चल रही थी, वहीं अब मातम पसरा है.
जानकारी के मुताबिक, मृतक की पहचान 21 वर्षीय फरियाद अहमद उर्फ सुल्तान के रूप में हुई है. मूलरूप से गोंडा जिले के मनकापुर का रहने वाला यह परिवार पिछले करीब 20 वर्षों से कानपुर के जाजमऊ स्थित दीदार बस्ती में किराए के मकान में रह रहा था. परिवार की आजीविका चलाने के लिए पिता सिराज अहमद और फरियाद दोनों कबाड़ की फेरी लगाने का काम करते थे. घर में माता राबिया खातून और एक बहन है, जिसमें फरियाद इकलौता भाई था.
परिजनों ने बताया कि फरियाद की शादी गोंडा में ही तय हुई थी. 14 दिसंबर को इस रिश्ते को पारिवारिक सहमति के साथ प्रेम विवाह से अरेंज मैरिज में बदलने की पूरी तैयारी थी. घर में शादी की खुशियां और खरीदारी का माहौल था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह खुशियां जल्द ही मातम में बदल जाएंगी.
परिजनों का आरोप है कि घटना से ठीक पहले फरियाद की मंगेतर से फोन पर लंबी बातचीत हुई थी. बातचीत के दौरान किसी बात को लेकर दोनों के बीच तीखी नोकझोंक हो गई थी. उसके बाद फरियाद ने सामान्य रूप से खाना खाया और चुपचाप घर के दूसरे कमरे में चला गया.
कुछ देर बाद जब उसकी मां बिस्तर लगाने के लिए उस कमरे में पहुंची, तो अंदर से दरवाजा बंद मिला. बार-बार आवाज देने पर भी जब कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, तो परिजनों ने घबराकर धक्का देकर दरवाजे की कुंडी तोड़ दी. अंदर फरियाद का शव फंदे पर लटक रहा था.
आनन-फानन में परिजन उसे लेकर तीन अलग-अलग निजी अस्पतालों में भागे, लेकिन डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार करने के बजाय उसे कांशीराम अस्पताल ले जाने की सलाह दी. जब परिजन उसे लेकर कांशीराम अस्पताल पहुंचे, तो डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया.
सूचना के आधार पर जाजमऊ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. थाना प्रभारी प्रशांत मिश्रा ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. परिजनों की ओर से मिलने वाली तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.
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