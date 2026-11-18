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14 दिसंबर को होना था निकाह, मंगेतर से फोन पर बात करने के बाद युवक ने कर ली खुदकुशी, वजह ने किया हैरान

प्रतीकात्मक चित्र ( Photo Credit; ETV Bharat )

कानपुर: जाजमऊ थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, यहां 21 वर्षीय युवक का शव उसके कमरे में फंदे से लटका मिला है. परिजनों का कहना है कि फोन पर बातचीत के दौरान मंगेतर से कुछ कहासुनी हो गई थी. उसी बात से आहत युवक ने यह कदम उठा लिया. मृतक इकलौता बेटा था और 14 दिसंबर को उसकी शादी होने वाली थी. इस घटना से पहले जिस घर में शादी की तैयारी चल रही थी, वहीं अब मातम पसरा है.

जानकारी के मुताबिक, मृतक की पहचान 21 वर्षीय फरियाद अहमद उर्फ सुल्तान के रूप में हुई है. मूलरूप से गोंडा जिले के मनकापुर का रहने वाला यह परिवार पिछले करीब 20 वर्षों से कानपुर के जाजमऊ स्थित दीदार बस्ती में किराए के मकान में रह रहा था. परिवार की आजीविका चलाने के लिए पिता सिराज अहमद और फरियाद दोनों कबाड़ की फेरी लगाने का काम करते थे. घर में माता राबिया खातून और एक बहन है, जिसमें फरियाद इकलौता भाई था.