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भागवत कथा की खुशियों के बीच पसरा मातम; कलश यात्रा से पहले घर में फंदे से लटका मिला युवक का शव

सांकेतिक तस्वीर ( IANS )

अमेठी : संग्रामपुर थाना क्षेत्र में भागवत कथा के आयोजन की तैयारियों के बीच एक परिवार की खुशियां मातम में बदल गईं. कलश यात्रा के पहले ही 33 वर्षीय युवक का शव उसके घर के बेडरूम में छत की कुंडी से लटकता मिला.

सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. फिलहाल युवक के साथ कुछ गलत हुआ या फिर उसने ही ऐसा कदम उठाया, अभी तक इसको लेकर खुलासा नहीं हो सका है.