भागवत कथा की खुशियों के बीच पसरा मातम; कलश यात्रा से पहले घर में फंदे से लटका मिला युवक का शव
पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा, जांच में जुटी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 12, 2026 at 2:43 PM IST
अमेठी : संग्रामपुर थाना क्षेत्र में भागवत कथा के आयोजन की तैयारियों के बीच एक परिवार की खुशियां मातम में बदल गईं. कलश यात्रा के पहले ही 33 वर्षीय युवक का शव उसके घर के बेडरूम में छत की कुंडी से लटकता मिला.
सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. फिलहाल युवक के साथ कुछ गलत हुआ या फिर उसने ही ऐसा कदम उठाया, अभी तक इसको लेकर खुलासा नहीं हो सका है.
जानकारी के मुताबिक, संग्रामपुर थाना क्षेत्र के खेदा पुन्नपुर निवासी 33 वर्षीय मनोज कुमार पांडे पुत्र राम अभिलाख पांडे का शव उन्हीं के घर में छत की कुंडी से संदिग्ध परिस्थितियों में लटका हुआ मिला है. शव मिलने की खबर से परिवार में हड़कंप मच गया. युवक अपनी पत्नी के साथ मुंबई में रहता था.
परिवार में भागवत कथा का आयोजन कराया जा रहा था, जिसमें शामिल होने वह घर आया था. गुरुवार को शोभायात्रा निकलनी थी, सभी लोग तैयारी में जुटे थे, उससे पहले सुबह शव मिलने से हड़कंप मच गया. मृतक की पांच और तीन साल की दो बच्चियां है. घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.
इस मामले में प्रभारी निरीक्षक संग्रामपुर संजय सिंह ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. मामले में जांच की जा रही है.
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