लखीमपुर खीरी में घर के बाहर पड़ा मिला महिला का शव, बेटे पर हत्या का आरोप
रामपुर में मामा ने भांजे का गला रेतकर मार डाला, जांच में जुटी पुलिस.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : February 18, 2026 at 7:11 PM IST
लखीमपुर खीरी : जिले के मैगलगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत दीक्षितपुर गांव में बीते मंगलवार देर शाम 50 वर्षीय महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. मृतका के पति ने अपने ही छोटे बेटे पर पीट-पीटकर हत्या करने का गंभीर आरोप लगाया है. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. मामले में तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है.
दीक्षितपुर निवासी रमेश कुमार की पत्नी उर्मिला की घर में ही मौत हो गई. मृतका का शव घर के बाहर पड़ा हुआ था और फंदा कमरे में लगा था. घटना की जानकारी मिलने पर पति रमेश कुमार, जो मैगलगंज स्थित एक पेट्रोल पंप पर काम करते हैं, तत्काल घर पहुंचे. रमेश का आरोप है कि घटना के समय उर्मिला घर पर अकेली थीं और उनके छोटे बेटे योगेश उर्फ नन्हे ने बेरहमी से पीटा है, जिससे उनकी मौत हो गई.
रमेश के अनुसार, योगेश उर्फ नन्हे की पत्नी बीते छह जून को मायके चली गई थी और तब से नहीं लौटी. इसी बात को लेकर योगेश अक्सर अपनी मां से विवाद करता था. आरोप है कि वह आए दिन झगड़ा करता और मारपीट करता था. मंगलवार को भी इसी विवाद के चलते उसने उर्मिला को बुरी तरह पीटा, जिससे उनकी हालत बिगड़ गई और मौत हो गई.
परिवार का बड़ा बेटा गौरव हरियाणा में मजदूरी करता है और घटना के समय घर पर नहीं था. रमेश कुमार ने बताया कि योगेश का पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है. छेड़छाड़ के मामले में उसके खिलाफ मोहम्मदी कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ था. घटना के बाद गांव में सनसनी फैल गई. पड़ोसियों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच-पड़ताल शुरू की.
मैगलगंज थाना प्रभारी निरीक्षक इंद्रजीत सिंह चौहान ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला संदिग्ध प्रतीत हो रहा है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति पूरी तरह स्पष्ट होगी. तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है और सभी पहलुओं की गंभीरता से जांच की जा रही है.
रामपुर में मामा ने भांजे का गला रेता
रामपुर के स्वार से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. जहां एक मामा पर अपने ही चचेरे भांजे की हत्या का आरोप लगा है. बताया जा रहा है कि अवैध संबंधों के शक में इस वारदात को अंजाम दिया गया. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है.
स्वार क्षेत्र के खौद कला गांव में मंगलवार देर रात करीब 12 बजे युवक की घर में सोते समय हत्या कर दी गई. मृतक की पहचान आकिल के रूप में हुई. आरोप है कि आकिल के चचेरे मामा नसीम उर्फ भूरा ने धारदार हथियार से वारकर उसकी हत्या कर दी. बताया जा रहा है कि हत्या अवैध संबंध के शक में की गई. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी नसीम उर्फ भूरा को गिरफ्तार कर लिया.
इस मामले में अनुराग सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि बीती रात थाना स्वार क्षेत्र से एक युवक की हत्या की सूचना मिली थी. जांच के दौरान सामने आया कि मामा ने अपने भांजे की हत्या की है. आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले की जांच जारी है. हत्या के कारणों का विस्तृत खुलासा जांच पूरी होने के बाद किया जाएगा.
