लखीमपुर खीरी में घर के बाहर पड़ा मिला महिला का शव, बेटे पर हत्या का आरोप

लखीमपुर खीरी में हत्या की जांच करती पुलिस. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखीमपुर खीरी : जिले के मैगलगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत दीक्षितपुर गांव में बीते मंगलवार देर शाम 50 वर्षीय महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. मृतका के पति ने अपने ही छोटे बेटे पर पीट-पीटकर हत्या करने का गंभीर आरोप लगाया है. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. मामले में तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है. लखीमपुर खीरी में हत्या. (Video Credit; ETV Bharat) दीक्षितपुर निवासी रमेश कुमार की पत्नी उर्मिला की घर में ही मौत हो गई. मृतका का शव घर के बाहर पड़ा हुआ था और फंदा कमरे में लगा था. घटना की जानकारी मिलने पर पति रमेश कुमार, जो मैगलगंज स्थित एक पेट्रोल पंप पर काम करते हैं, तत्काल घर पहुंचे. रमेश का आरोप है कि घटना के समय उर्मिला घर पर अकेली थीं और उनके छोटे बेटे योगेश उर्फ नन्हे ने बेरहमी से पीटा है, जिससे उनकी मौत हो गई. रमेश के अनुसार, योगेश उर्फ नन्हे की पत्नी बीते छह जून को मायके चली गई थी और तब से नहीं लौटी. इसी बात को लेकर योगेश अक्सर अपनी मां से विवाद करता था. आरोप है कि वह आए दिन झगड़ा करता और मारपीट करता था. मंगलवार को भी इसी विवाद के चलते उसने उर्मिला को बुरी तरह पीटा, जिससे उनकी हालत बिगड़ गई और मौत हो गई. परिवार का बड़ा बेटा गौरव हरियाणा में मजदूरी करता है और घटना के समय घर पर नहीं था. रमेश कुमार ने बताया कि योगेश का पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है. छेड़छाड़ के मामले में उसके खिलाफ मोहम्मदी कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ था. घटना के बाद गांव में सनसनी फैल गई. पड़ोसियों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच-पड़ताल शुरू की.