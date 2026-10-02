बिहार में बंद बोरे में मिला युवती का शव, चेहरे पर गहरे जख्म के निशान
मुजफ्फरपुर में बोरे में बंद एक अज्ञात युवती का शव मिलने पर पुलिस और FSL टीम जांच में जुटी. रिपोर्ट-विवेक कुमार
Published : October 2, 2026 at 12:56 PM IST
मुजफ्फरपुर: बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के सरैया थाना क्षेत्र में शुक्रवार सुबह बोरे में बंद एक युवती का शव मिलने से सनसनी फैल गई. शव रेवा घाट स्थित जंगली माई स्थान मंदिर के पास मिला है. शव मिलने की सूचना पर मौके पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई. मृतका की अब तक पहचान नहीं हो सकी है.
बोरे में मिला युवती का शव
स्थानीय लोगों के अनुसार, शुक्रवार सुबह मंदिर के आसपास कुछ लोगों ने एक संदिग्ध बोरा देखा. बोरे से दुर्गंध आने पर लोगों को शक हुआ. पास जाकर देखने पर उसमें युवती का शव मिला. इसके बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी.
चेहरे पर दिखे गहरे जख्म
शव के चेहरे पर गहरे जख्म के निशान बताए जा रहे हैं. शव बोरे में बंद होने के कारण पुलिस इसे संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत मानकर जांच कर रही है. हालांकि, मौत की वास्तविक वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगी.
जांच में जुटी FSL टीम
सूचना मिलते ही सरैया थानेदार देवेंद्र कुमार पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने घटनास्थल को सुरक्षित कर आसपास के लोगों को वहां से हटाया. मामले की गंभीरता को देखते हुए FSL टीम को भी मौके पर बुलाया गया है. टीम घटनास्थल से वैज्ञानिक साक्ष्य जुटा रही है.
CCTV कैमरों के फुटेज खंगाल रही पुलिस
पुलिस के अनुसार, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की प्रक्रिया की जा रही है. मृतका की पहचान के लिए आसपास के थानों में दर्ज गुमशुदगी के मामलों की जानकारी जुटाई जा रही है. इसके साथ ही घटनास्थल के आसपास लगे CCTV कैमरों के फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं.
क्या कहती है पुलिस?
सरैया थानेदार देवेंद्र कुमार ने बताया कि रेवा जंगली स्थान मंदिर के समीप बोरे में बंद एक युवती का शव मिला है. FSL टीम को बुलाकर घटनास्थल की जांच कराई जा रही है. शव की पहचान और मौत के कारणों का पता लगाने के लिए आगे की कार्रवाई की जा रही है.
"बोरे में एक अज्ञात युवती का शव मिला है, उसके चहरे पर गहरे जख्म के निशान दिख रहे हैं. जांच के लिए FSL टीम को भी मौके पर बुलाया गया है. युवती कौन है इसका पता लगाया जा रहा है."- देवेंद्र कुमार, थानेदार, सरैया
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