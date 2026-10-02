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बिहार में बंद बोरे में मिला युवती का शव, चेहरे पर गहरे जख्म के निशान

मुजफ्फरपुर में शव बरामद ( ETV Bharat )

मुजफ्फरपुर: बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के सरैया थाना क्षेत्र में शुक्रवार सुबह बोरे में बंद एक युवती का शव मिलने से सनसनी फैल गई. शव रेवा घाट स्थित जंगली माई स्थान मंदिर के पास मिला है. शव मिलने की सूचना पर मौके पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई. मृतका की अब तक पहचान नहीं हो सकी है.