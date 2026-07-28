ETV Bharat / state

आगरा: पिता ने कहा- 'मेरे बेटे को मार डाला', पुलिस ने ताला तोड़ा तो अंदर का नजारा देख उड़ गए होश! दो माह पहले किया था निकाह

आगरा में बंद कमरे में मिला महिला का शव, गेट पर बंद था ताला, पति पर हत्या का शक

Photo Credit; ETV Bharat
आगरा में बंद कमरे में मिला महिला का शव (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 28, 2026 at 5:14 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

आगरा : आगरा में ताजमहल के पूर्वी गेट स्थित नगला प्रेमा इलाके से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. जहां मंगलवार को एक शख्स ने पुलिस को फोन कर सूचना दी कि उसके बेटे की हत्या कर दी गई है और वारदात के बाद उसकी पुत्रवधू (बहू) मौके से फरार है.

हत्या की खबर मिलते ही ताजगंज थाना पुलिस टीम मौके पर पहुंची. जब पुलिस ने बंद मकान का दरवाजा खोला, तो अंदर का नजारा देखकर सभी के होश उड़ गए. कमरे के भीतर बेटे की नहीं, बल्कि एक महिला की लाश पड़ी थी. यह देखकर पुलिस और खुद सूचना देने वाला शख्स भी दंग रह गया. जिस बेटे की हत्या का दावा किया जा रहा था, वह असल में जिंदा था और मौके से फरार मिला.

दरअसल, ताजगंज थाना क्षेत्र निवासी एक पिता ने पुलिस को सूचना दी कि नगला पेमा रोड निवासी बेटे फरहान के साथ अनहोनी हुई है. वह काम पर नहीं आया है. घर पर ताला लगा है. उसकी पत्नी भी गायब है. बेटे फरहान दो माह पहले ही झांसी की महिला से प्रेम विवाह किया था. यह उसकी दूसरा निकाह है. पहली पत्नी से उसके दो बेटे हैं. जो मेरे पास रहते हैं. सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची. हत्या की आशंका और घर पर ताला लगा होने पर एसीपी ताज सुरक्षा ने मौके पर फील्ड यूनिट टीम को बुलाया. जिसके बाद पुलिस ने घर का ताला खोला तो अंदर महिला का शव मिला. पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

पति पर हत्या का संदेह

एडीसीपी हिमांशु गौरव ने बताया कि नगला पेमा निवासी फरहान ने झांसी की उसमा से दो माह पहले ही निकाह किया था. उसमा के भी दो बच्चे थे. जो उसके साथ ही रहते थे. फरहान कुछ दिन पहले ही दोनों बच्चों को झांसी छोड़ आया था. घटना के बाद से फरहान फरार है. ऐसे में उस पर ही उसमा के हत्या का शक है. मृतका के सिर में चोट के निशान हैं. आरोपी पति की तलाश की जा रही है. परिजन को भी उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है.

ये भी पढ़ें- जौहर यूनिवर्सिटी: ध्वस्तीकरण के आदेश पर अग्रिम आदेश तक अंतरिम रोक, 11 दिनों से जारी छात्रों का धरना समाप्त

TAGGED:

AGRA NEWS
CRIME IN AGRA
MURDER IN AGRA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.