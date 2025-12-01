ETV Bharat / state

लखनऊ में रिटायर्ड IAS अफसर के घर के सामने मिली महिला की लाश, जांच में जुटी पुलिस

आसपास को लोगों ने कहा-इलाके में इससे पहले महिला को कभी देखा नहीं गया.

लखनऊ में महिला का शव बरामद.
लखनऊ में महिला का शव बरामद. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 1, 2025 at 2:25 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ: राजधानी के गोमतीनगर इलाके में सोमवार को रिटायर्ड आईएएस अफसर के बंगले के पास अज्ञात महिला का शव मिलने के बाद हड़कंप मच गया. सूचना पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची. आसपास के लोगों से शिनाख्त करवाने का प्रयास किया गया, लेकिन पहचान नहीं हो सकी. महिला की उम्र करीब 48 वर्ष बताई जा रही है. वह वहां कैसे पहुंची और उसकी मौत कैसे हुई, इस पर पुलिस जांच कर रही है.

गोमती नगर थाना क्षेत्र के विशाल खण्ड-2 में रिटायर्ड आईएएस का आवास है. सुबह राहगीरों ने एक महिला का शव आवास के बाहर देखा. कुछ ही देर में वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई. इसकी सूचना पुलिस को दी गई. कुछ ही देर में गोमतीनगर पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई. वीआईपी इलाके में महिला का शव बरामद होने से हडकम्प मच गया.

पुलिस ने महिला की शिनाख्त की कोशिश की लेकिन सफलता नहीं मिली. पुलिस सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने में जुटी है. पुलिस का कहना है कि पहचान होने के बाद ही यह साफ हो सकेगा कि महिला घटनास्थल तक कैसे पहुंची. वहीं घटनास्थल के आसपास रहने वालों ने बताया कि महिला को इससे पहले यहां पर नहीं देखा गया है.

गोमती नगर थाना प्रभारी बृजेश चन्द्र त्रिपाठी ने बताया कि गोमतीनगर के विशाल खण्ड-2 में रिटायर्ड अधिकारी के घर के बाहर महिला का शव पड़ा मिला है. पुलिस ने शव की पहचान कराने का प्रयास किया, लेकिन उसके बारे में कोई कुछ नहीं बता सका. सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जांच पड़ताल की जा रही है.

यह भी पढ़ें: दिल्ली ब्लास्ट की मास्टरमाइंड डॉ. शाहीन के घर NIA की रेड; पिता-भाई से 5 घंटे तक पूछताछ, डिजिटल उपकरण समेत अन्य दस्तावेज जब्त

TAGGED:

LUCKNOW WOMAN BODY RECOVERED
IAS OFFICER RESIDENCE DEAD BODY
LUCKNOW UNIDENTIFIED DEAD BODY
लखनऊ लावारिस शव बरामद
LUCKNOW NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.