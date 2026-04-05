ETV Bharat / state

झांसी में बाथरूम में मिला महिला का शव, 15 दिन पहले बेटी को दिया था जन्म, पति और सास गिरफ्तार

झांसी : प्रेमनगर थाना क्षेत्र में एक महिला का शव बाथरूम में मिला है. 15 दिन पहले महिला ने एक बेटी को जन्म दिया था. महिला के मायकेवालों का आरोप है कि बेटी को जन्म देने के बाद से ही उसे प्रताड़ित किया जा रहा था. सोने की चेन और बुलेट बाइक दहेज में मांग रहे थे. मामले में पुलिस ने पति और सास को गिरफ्तार कर लिया है.

कोंच निवासी मोनिका की शादी झांसी के हंसारी में रहने वाले संदीप से जून 2025 में हुई थी. मोनिका के भाई अमन ने बताया कि शादी में 10 लाख से अधिक का खर्च हुआ था. शादी के बाद से ही मोनिका के ससुराल वाले बुलेट बाइक की मांग कर रहे थे. इसका पैसा पहले ही दिया जा चुका था. बहन से मारपीट की जाती थी. कुछ समय पहले घर से बाहर निकाल दिया था.

अमन ने बताया, शुक्रवार की शाम मोनिका की बात मां से हुई थी. उसने कहा कि सब ठीक है. अगले दिन जीजा का फोन आया, कहा कि मोनिका बेहोश है, हम अस्पताल लेकर जा रहे हैं, जल्दी आ जाओ. जानकारी मिलते ही चाचा के साथ हम लोग झांसी पहुंचे. यहां पता चला कि मोनिका की मौत हो गई है.