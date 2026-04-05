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झांसी में बाथरूम में मिला महिला का शव, 15 दिन पहले बेटी को दिया था जन्म, पति और सास गिरफ्तार

मृतका के परिजनों का आरोप है कि ससुरालवाले मारते-पीटते थे, प्रताड़ित करते थे. गला दबाकर हत्या की गई है.

10 महीने पहले मोनिका की संदीप से हुई थी शादी.
10 महीने पहले मोनिका की संदीप से हुई थी शादी. (Photo Credit; Monica's family provided)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 5, 2026 at 5:28 PM IST

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झांसी : प्रेमनगर थाना क्षेत्र में एक महिला का शव बाथरूम में मिला है. 15 दिन पहले महिला ने एक बेटी को जन्म दिया था. महिला के मायकेवालों का आरोप है कि बेटी को जन्म देने के बाद से ही उसे प्रताड़ित किया जा रहा था. सोने की चेन और बुलेट बाइक दहेज में मांग रहे थे. मामले में पुलिस ने पति और सास को गिरफ्तार कर लिया है.

कोंच निवासी मोनिका की शादी झांसी के हंसारी में रहने वाले संदीप से जून 2025 में हुई थी. मोनिका के भाई अमन ने बताया कि शादी में 10 लाख से अधिक का खर्च हुआ था. शादी के बाद से ही मोनिका के ससुराल वाले बुलेट बाइक की मांग कर रहे थे. इसका पैसा पहले ही दिया जा चुका था. बहन से मारपीट की जाती थी. कुछ समय पहले घर से बाहर निकाल दिया था.

अमन ने बताया, शुक्रवार की शाम मोनिका की बात मां से हुई थी. उसने कहा कि सब ठीक है. अगले दिन जीजा का फोन आया, कहा कि मोनिका बेहोश है, हम अस्पताल लेकर जा रहे हैं, जल्दी आ जाओ. जानकारी मिलते ही चाचा के साथ हम लोग झांसी पहुंचे. यहां पता चला कि मोनिका की मौत हो गई है.

मोनिका की सास ने बताया, बहू नहाने की बात कहकर बाथरूम में गई थी. कुछ देर बाद नवजात बच्ची रोने लगी. जब बहुत देर तक वह चुप नहीं हुई, तब बच्ची को गोद में उठाकर बाथरूम में गई. हम उसे निजी अस्पताल ले गए. डॉक्टर ने मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया. मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया.

प्रेमनगर थाना प्रभारी ने बताया कि मोनिका का शव बाथरूम में मिला है. शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम कराया गया है. मायकेवालों की लिखित तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर पति और सास को गिरफ्तार कर लिया गया है. जांच के बाद कार्यवाही की जाएगी.

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झांसी में महिला का शव मिला
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