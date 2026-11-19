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गाजीपुर: पैतृक घर पहुंचा एनकाउंटर में ढेर वाहिद अंसारी का शव, हत्या, लूट समेत दर्ज थे 35 केस

पैतृक घर पहुंचा वाहिद अंसारी का शव ( Photo Credit; ETV Bharat )

गाजीपुर : बहरियाबाद थाना क्षेत्र के रहने वाले 35 वर्षीय वाहिद अंसारी का शव उसके गांव पहुंच गया है. अंबेडकरनगर में मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने उसे ढेर कर दिया था. इसकी सूचना परिजनों को मंगलवार सुबह करीब 7 बजे परिजनों को मिली थी.

पैतृक घर पहुंचा वाहिद अंसारी का शव (Video Credit; ETV Bharat) वाहिद को पुलिस ने कुख्यात अपराधी बताते हुए पूर्वांचल में अवैध हथियारों की सप्लाई करने और सुपारी लेकर हत्या करने वाले गिरोह से जुड़ा बताया है. पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, उसके खिलाफ हत्या, लूट, डकैती, गैंगस्टर एक्ट और आर्म्स एक्ट समेत कुल 35 मुकदमे दर्ज थे. वह गोरखपुर के कैंट थाने में दर्ज एक मामले में भी वांछित था.