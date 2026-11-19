गाजीपुर: पैतृक घर पहुंचा एनकाउंटर में ढेर वाहिद अंसारी का शव, हत्या, लूट समेत दर्ज थे 35 केस
अवैध हथियारों की सप्लाई और सुपारी लेकर हत्या करने वाले गिरोह से जुड़ा था वाहिद
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 19, 2026 at 1:21 PM IST
गाजीपुर : बहरियाबाद थाना क्षेत्र के रहने वाले 35 वर्षीय वाहिद अंसारी का शव उसके गांव पहुंच गया है. अंबेडकरनगर में मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने उसे ढेर कर दिया था. इसकी सूचना परिजनों को मंगलवार सुबह करीब 7 बजे परिजनों को मिली थी.
वाहिद को पुलिस ने कुख्यात अपराधी बताते हुए पूर्वांचल में अवैध हथियारों की सप्लाई करने और सुपारी लेकर हत्या करने वाले गिरोह से जुड़ा बताया है. पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, उसके खिलाफ हत्या, लूट, डकैती, गैंगस्टर एक्ट और आर्म्स एक्ट समेत कुल 35 मुकदमे दर्ज थे. वह गोरखपुर के कैंट थाने में दर्ज एक मामले में भी वांछित था.
पुलिस रिकॉर्ड और उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, वाहिद अंसारी पूर्वी उत्तर प्रदेश में अवैध हथियारों की सप्लाई करने वाले नेटवर्क का सक्रिय सदस्य था. वह बिल्लू इंदौरिया गैंग से भी जुड़ा हुआ था. उसका नाम सुपारी लेकर हत्या करने वाली कई वारदातों में भी सामने आया था. उसके खिलाफ कई जिलों में मामले दर्ज थे.
परिजनों के मुताबिक, वह रोजी-रोटी के लिए विदेश गया था और करीब ढाई साल मस्कट में रहने के बाद लौटा था. उसके बाद धीरे-धीरे उसका नाम आपराधिक गतिविधियों से जुड़ता चला गया और वह पुलिस के लिए वांछित अपराधियों में शामिल हो गया.
चार भाइयों में सबसे छोटा था वाहिद
परिजनों के मुताबिक, वाहिद चार भाइयों में सबसे छोटा था. परिवार में तीन बहनें भी हैं. उसके दो भाई गांव में रहते हैं, जबकि एक भाई दिल्ली में रहता है. वाहिद ने सुल्तानपुर में प्रेम विवाह किया था. परिवार को उसकी शादी की जानकारी बाद में मिली थी. उसकी दो बेटियां भी हैं.
पुलिस खंगाल रही संपर्कों की कड़ियां
वाहिद के मारे जाने की खबर के बाद बहरियाबाद क्षेत्र में उसकी आपराधिक गतिविधियों को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं. वहीं, गाजीपुर पुलिस भी उसके आपराधिक नेटवर्क और संपर्कों की जानकारी जुटा रही है.
अपर पुलिस अधीक्षक नगर डॉ. राकेश कुमार मिश्रा ने बताया कि पुलिस उसके संपर्कों और नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने में जुटी है. यह पता लगाया जा रहा है कि उसके साथ कौन-कौन लोग सक्रिय थे और फरार रहने के दौरान किन लोगों ने उसकी मदद की थी.
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