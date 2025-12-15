ETV Bharat / state

सूरजपुर वन परिक्षेत्र में मिला बाघ का शव, वनविभाग की टीम कर रही जांच

सूरजपुर : सूरजपुर वन परिक्षेत्र में बाघ की संदिग्ध मौत हुई है. शुरुआती जांच में वन विभाग को अंदेशा है कि बाघ शिकारियों की जाल में फंसकर मरा है. ये पूरा मामला सूरजपुर वन मंडल के घुई रेंज के कक्ष क्रमांक 705 का है. घटना की सूचना मिलते ही बलरामपुर और सूरजपुर वन विभाग की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची. वन विभाग बाघ की मौत को लेकर हर एक पहलू की जांच में जुटी है.फिलहाल बाघ की मौत की असल वजह क्या है इसकी जानकारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद लगेगी.

शिकार से जुड़ा हो सकता है मामला

सूरजपुर डीएफओ डीपी साहू ने बताया कि जानकारी मिलते ही वन मामला मौके पर पहुंच गया. प्रथम दृष्टया ये पूरा मामला शिकार से जुड़ा हुआ लग रहा है. ऐसा लग रहा है कि शिकारियों ने जो जाल बिछाया था उसी में फंसकर बाघ की मौत हुई है.

सूरजपुर वन परिक्षेत्र में मिला बाघ का शव (ETV BHARAT CHHATTISGARH)