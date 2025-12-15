सूरजपुर वन परिक्षेत्र में मिला बाघ का शव, वनविभाग की टीम कर रही जांच
सूरजपुर वन परिक्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में बाघ का शव मिला है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : December 15, 2025 at 5:08 PM IST
सूरजपुर : सूरजपुर वन परिक्षेत्र में बाघ की संदिग्ध मौत हुई है. शुरुआती जांच में वन विभाग को अंदेशा है कि बाघ शिकारियों की जाल में फंसकर मरा है. ये पूरा मामला सूरजपुर वन मंडल के घुई रेंज के कक्ष क्रमांक 705 का है. घटना की सूचना मिलते ही बलरामपुर और सूरजपुर वन विभाग की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची. वन विभाग बाघ की मौत को लेकर हर एक पहलू की जांच में जुटी है.फिलहाल बाघ की मौत की असल वजह क्या है इसकी जानकारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद लगेगी.
शिकार से जुड़ा हो सकता है मामला
सूरजपुर डीएफओ डीपी साहू ने बताया कि जानकारी मिलते ही वन मामला मौके पर पहुंच गया. प्रथम दृष्टया ये पूरा मामला शिकार से जुड़ा हुआ लग रहा है. ऐसा लग रहा है कि शिकारियों ने जो जाल बिछाया था उसी में फंसकर बाघ की मौत हुई है.
बाघ जो होता है शेड्यूल 1 की कैटेगरी में आता है, जिसे देखते हुए हत्या के कारण जानने के लिए डॉग स्क्वॉड को बुलाया गया है. इस मामले की जांच के लिए सीसीएफ वाइल्ड लाइफ सहित डीएफओ और जनप्रतिनिधियों की टीम भी गठित की जाएगी.इसके बाद सभी की मौजूदगी में डॉक्टर को बुलाकर पोस्टमार्टम कराया जाएगा.पीएम रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा कि बाघ की मृत्यु कैसे हुई-डीपी साहू, डीएफओ
वनविभाग सतर्कता से कर रहा है जांच
आपको बता दें कि जहां पर बाघ का शव मिला है उस जगह से 100 मीटर तक के दायरे में घेराबंदी कर दी गई है. घटना स्थल के आसपास ग्रामीणों और अन्य लोगों के आने जाने पर प्रतिबंध लगाया गया है. वन विभाग ने लोगों से अपील की है कि घटनास्थल के आसपास भीड़ इकट्ठा ना करें,इससे बाघ के हत्यारे को पकड़ने में दिक्कत आएगी.
अचानकमार टाइगर रिजर्व में हुई थी बाघिन की मौत
इससे पहले अचानकमार टाइगर रिजर्व में एक बाघिन की संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिला था. मृत बाघिन की पहचान AKT-13 के रूप में हुई थी, जो 4 साल की थी. 23 जनवरी की शाम वन परिक्षेत्र लमनी के ग्राम छिरहाट्टा बिरारपानी के बीच बेंदरा-खोंदरा के तरफ ग्रामीण पैदल जा रहे थे. इसी दौरान झाड़ के पास एक टाइगर को पड़ा हुआ देखा.
