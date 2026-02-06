ETV Bharat / state

महराजगंज में चार दिन से लापता किशोर का शव खेत में मिला, एक पैर रस्सी से बंधा था

महराजगंज : फरेंदा थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. लेजार महदेवा गांव में खेत के किनारे नाबालिग किशोर (17) की लाश मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया. किशोर की पहचान बैकुंठपुर निवासी आदित्य चौरसिया के रूप में हुई है. मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस घटना के पीछे प्रेम प्रसंग की आशंका जता रही है. कई संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है.

चार फरवरी को गुमशुदगी दर्ज हुई : एएसपी सिद्धार्थ ने बताया, आदित्य चौरसिया दो फरवरी की रात अपने दोस्तों के साथ आर्केस्ट्रा देखने के लिए घर से निकला था, लेकिन इसके बाद वह वापस नहीं लौटा. परिजनों द्वारा लगातार तलाश के बाद चार फरवरी को फरेंदा थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी. शुक्रवार को लेजार महदेवा गांव के पास खेत के किनारे शव मिला.

शव को खेत में फेंका : एएसपी सिद्धार्थ ने बताया, शव को देखकर लगता है कि किशोर की हत्या की गई है. किशोर का एक पैर रस्सी से बंधा हुआ था. साक्ष्य छिपाने के उद्देश्य से शव को खेत में फेंक दिया गया. घटना की गंभीरता को देखते हुए डॉग स्क्वायड और फोरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया गया. टीमों ने घटनास्थल से अहम साक्ष्य जुटाए हैं. मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है. वहीं पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है.