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मेरठ : 5 दिन से लापता किशोर का नाले में मिला शव, भड़के परिजनों ने थाने में किया हंगामा

​मृतक की माता (यासमीन) ने कहा, "मैं अपने बेटे के इंसाफ के लिए यहां आई हूं, मुझे बस मेरे बेटे के लिए इंसाफ चाहिए. मेरा बेटा अब्दुल समद 15 जून से मदीना मस्जिद के पास से गायब हुआ था. आज चौथा-पांचवा दिन है. हमने बहुत भागदौड़ की, मैं मजबूर हूं, पैर में चोट की वजह से कई दिनों से चारपाई पर थी. मोहल्ले-पड़ोस और खानदान के लोग भी यहां बहुत आ रहे हैं.

शव मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई और मृतक के परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा. एक के बाद एक आ रही इस तरह की घटनाओं ने स्थानीय पुलिस और प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर दिया है. आक्रोशित परिजन लोहिया नगर थाने पहुंचे और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर हंगामा किया.​परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने गुमशुदगी की शिकायत मिलने के बाद भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया और केवल सीसीटीवी फुटेज खंगालने के नाम पर टालमटोल करती रही. परिजनों ने कहा कि पुलिस की लापरवाही की वजह से आज उनके बच्चे की जान चली गई.

मेरठ: कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र में हाल ही में एक राष्ट्रीय स्तर के कबड्डी खिलाड़ी की हत्या कर शव नाले में फेंकने की दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई थी. अभी इस घटना को लेकर तनाव शांत भी नहीं हुआ था कि जाहिदपुर इलाके से एक और वैसा ही मामला सामने आ गया है. यहां मदीना मस्जिद के पास से पिछले 5 दिनों से लापता किशोर, अब्दुल समद का शव नाले से बरामद हुआ है.

पुलिस ने हमारी कोई सुनवाई नहीं की. कोई कैमरा (सीसीटीवी) सही से चेक नहीं करवाया. एक कैमरा चेक करके उन्होंने साफ मना कर दिया. उन्होंने मेरे बेटे पर कोई गौर नहीं दिया. अब सब कुछ खत्म हो गया है. मेरे बेटे को मार दिया गया और उसकी लाश नाले में पड़ी हुई मिली. पुलिस ने कोई सुनवाई नहीं की, मुझे बस मेरे बेटे के लिए इंसाफ चाहिए."

'मामले में उचित से उचित कार्रवाई हो'

​मृतक के मामा मोहम्मद मोहसिन ने कहा कि "हमारा भांजा अब्दुल समद 4-5 दिन से लापता था. कल उसकी डेड बॉडी जाहिदपुर गांव के नाले में मिली है. वह घर से काम के लिए गया था और काम से वापस आते समय उसने कहा था कि मैं घर आ रहा हूं, लेकिन वह घर नहीं पहुंचा. हम थाने इसलिए आए हैं, ताकि हमारे बच्चे के मामले में उचित से उचित कार्रवाई हो और जो भी दोषी हैं, उन्हें जल्द से जल्द सख्त सजा दी जाए. यह पूरी तरह से हत्या का मामला है, क्योंकि बच्चे के शरीर पर चोट के बहुत सारे निशान हैं. उसकी आंख और जीभ भी बाहर निकली हुई थी, जिससे साफ है कि बच्चे की हत्या करके उसे नाले में फेंका गया है."

हर एंगल से जांच कर रही पुलिस

लोहिया नगर थाना प्रभारी सुमित तोमर ने बताया कि ​इस किशोर के लापता होने की सूचना मिलने के बाद से ही पुलिस टीम उसकी तलाश में जुटी हुई थी. सीसीटीवी फुटेज की भी जांच की जा रही थी. नाले में शव मिलने के बाद पुलिस ने उसे कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. ​पुलिस अधिकारियों के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का चल पाएगा. पुलिस हर एंगल से मामले की गहनता से जांच कर रही है. कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और दोषियों को जल्द से जल्द पकड़ने का आश्वासन दिया गया है.

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