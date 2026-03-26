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गोड्डा का शिक्षक महिला मित्र को लेकर दुमका के होटल में ठहरा, कुछ घंटे बाद मिला शव!

दुमकाः जिला के नगर थाना की पुलिस ने दुधानी टावर चौक स्थित एक होटल से संदिग्ध परिस्थिति में एक व्यक्ति का शव बरामद किया. पुलिस इस मामले की जांच में जुट गयी है.

मृतक 47 वर्षीय शिक्षक सादिक हुसैन अंसारी गोड्डा जिला के बोआरीजोर थाना क्षेत्र का रहने वाला था. वह गांव से कुछ दूर रहने वाली शादीशुदा प्रेमिका के साथ होटल में आकर ठहरा था. परिजनों का कहना है कि इसकी हत्या कर दी गई है और इसमें साथ की महिला पर साजिश है. इधर पुलिस महिला को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है. मृतक के परिजन आज गुरुवार देर शाम पोस्टमार्टम के बाद शव लेकर चले गए. मृतक चार बेटे और दो बेटियों का पिता था, जबकि महिला एक बेटी की मां है.

दरअसल बुधवार की रात सादिक और उसकी महिला मित्र दोनों शहर के दुधानी इलाके के समीप एक होटल में आए और एक दिन के लिए कमरा लिया. देर रात को महिला के शोर मचाने पर होटल कर्मी आए तो देखा सादिक की मौत हो चुकी थी. होटल से सूचना मिलते ही नगर थाना की पुलिस पहुंची और उक्त महिला को हिरासत में ले लिया.

महिला ने पुलिस को बताया कि उसकी सादिक से पुरानी दोस्ती है. सादिक ही दुमका घुमाने की बात कहकर लाया था. वह खाना खाने की बात कहकर निकल गया. खाना खाकर लौटा तो थोड़ी देर आराम के बाद उसकी तबीयत बिगड़ने लगी. उसे तड़पता देख कुछ समझ में नहीं आया, धीरे धीरे सादिक शिथिल पड़ गया. एक बार लगा कि वह सो गया है, काफी देर तक हरकत नहीं हुई तो छूकर देखा तो शरीर ठंडा हो चुका था.

परिजनों ने हत्या का लगाया आरोप

पुलिस के द्वारा ही मृतक के परिजनों को सूचना दी गई तो वे दुमका पहुंचे. उन्होंने आरोप लगाया कि सादिक की हत्या हुई है. उनका कहना था कि वह शारीरिक रूप से काफी मजबूत था. ऐसे में कोई बीमारी से उसकी मौत का सवाल ही नहीं उठाता. उनका कहना था कि इसके साथ जो महिला मित्र है उसी ने साजिश के तहत हत्या कर दी है.