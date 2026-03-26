ETV Bharat / state

गोड्डा का शिक्षक महिला मित्र को लेकर दुमका के होटल में ठहरा, कुछ घंटे बाद मिला शव!

दुमका के एक होटल से एक शिक्षक का शव मिला है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

Dead Body of Teacher from Godda Found in Private Hotel in Dumka
प्रतीकात्मक तस्वीर (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 26, 2026 at 9:46 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

दुमकाः जिला के नगर थाना की पुलिस ने दुधानी टावर चौक स्थित एक होटल से संदिग्ध परिस्थिति में एक व्यक्ति का शव बरामद किया. पुलिस इस मामले की जांच में जुट गयी है.

मृतक 47 वर्षीय शिक्षक सादिक हुसैन अंसारी गोड्डा जिला के बोआरीजोर थाना क्षेत्र का रहने वाला था. वह गांव से कुछ दूर रहने वाली शादीशुदा प्रेमिका के साथ होटल में आकर ठहरा था. परिजनों का कहना है कि इसकी हत्या कर दी गई है और इसमें साथ की महिला पर साजिश है. इधर पुलिस महिला को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है. मृतक के परिजन आज गुरुवार देर शाम पोस्टमार्टम के बाद शव लेकर चले गए. मृतक चार बेटे और दो बेटियों का पिता था, जबकि महिला एक बेटी की मां है.

दरअसल बुधवार की रात सादिक और उसकी महिला मित्र दोनों शहर के दुधानी इलाके के समीप एक होटल में आए और एक दिन के लिए कमरा लिया. देर रात को महिला के शोर मचाने पर होटल कर्मी आए तो देखा सादिक की मौत हो चुकी थी. होटल से सूचना मिलते ही नगर थाना की पुलिस पहुंची और उक्त महिला को हिरासत में ले लिया.

महिला ने पुलिस को बताया कि उसकी सादिक से पुरानी दोस्ती है. सादिक ही दुमका घुमाने की बात कहकर लाया था. वह खाना खाने की बात कहकर निकल गया. खाना खाकर लौटा तो थोड़ी देर आराम के बाद उसकी तबीयत बिगड़ने लगी. उसे तड़पता देख कुछ समझ में नहीं आया, धीरे धीरे सादिक शिथिल पड़ गया. एक बार लगा कि वह सो गया है, काफी देर तक हरकत नहीं हुई तो छूकर देखा तो शरीर ठंडा हो चुका था.

परिजनों ने हत्या का लगाया आरोप

पुलिस के द्वारा ही मृतक के परिजनों को सूचना दी गई तो वे दुमका पहुंचे. उन्होंने आरोप लगाया कि सादिक की हत्या हुई है. उनका कहना था कि वह शारीरिक रूप से काफी मजबूत था. ऐसे में कोई बीमारी से उसकी मौत का सवाल ही नहीं उठाता. उनका कहना था कि इसके साथ जो महिला मित्र है उसी ने साजिश के तहत हत्या कर दी है.

क्या कहते हैं थाना प्रभारी

इस पूरे मामले पर नगर थाना प्रभारी जगन्नाथ धान का कहना है कि मृतक के घरवालों ने महिला पर सादिक को जहर देकर हत्या करने का आरोप लगाया है. महिला को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. परिजनों के द्वारा दिये गए शिकायत पर मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

इसे भी पढे़ं- हजारीबाग में संदेहास्पद परिस्थितियों में नाबालिग लड़की का शव बरामद, परिजनों ने जताई सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका

इसे भी पढे़ं- पलामू में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का शव बरामद, जांच में जुटी पुलिस

इसे भी पढे़ं- खदान में मिला बीसीसीएल कर्मी का शव, हत्या की आशंका से इलाके में सनसनी

TAGGED:

DUMKA
TEACHER BODY FOUND IN HOTEL
पुलिस की हिरासत में महिला मित्र
BODY RECOVERED FROM PRIVATE HOTEL
TEACHER BODY FOUND

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.