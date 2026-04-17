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बरेली : कमरे में फंदे से लटका मिला छात्र का शव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका

बरेली : बरेली के फरीदपुर थाना क्षेत्र में बी-फार्मा के एक छात्र की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है, जहां बदायूं के दातागंज क्षेत्र निवासी 21 वर्षीय रामकिशोर का शव उसके कमरे में फंदे से लटका मिला है. छात्र पट्टी गली स्थित किराए में रूम लेकर रहता था. घटना को लेकर परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है.



जानकारी के अनुसार रामकिशोर बी-फार्मा तृतीय वर्ष का छात्र था और पढ़ाई के सिलसिले में फरीदपुर में किराए पर कमरा लेकर रह रहा था. परिवार का कहना है कि वह 5 अप्रैल को सामान्य स्थिति में घर से निकला था. उन्हें किसी प्रकार के तनाव, विवाद या प्रेम-प्रसंग की कोई जानकारी नहीं है. वहीं, गुरुवार रात पड़ोसियों ने रामकिशोर के कमरे में संदिग्ध स्थिति देखी और परिवार को सूचना दी. इधर खबर मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा खुलवाकर देखा तो कमरे में छात्र का शव रस्सी के सहारे लटका मिला. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.



इधर छात्र के पिता ने बेटे की मौत को आत्महत्या मानने से इनकार किया है. उनका कहना है कि रामकिशोर का किसी से कोई विवाद नहीं था, ऐसे में यह मामला संदिग्ध प्रतीत होता है. उन्होंने पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. घटना के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है. पिता बाबूराम मजदूरी कर परिवार का पालन-पोषण करते हैं. इकलौते बेटे की मौत ने पूरे परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है. फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. इंस्पेक्टर फरीदपुर राधेश्याम ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.