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एसएसबी जवान प्रहलाद सिंह का सैनिक सम्मान के साथ अंतिम संस्कार, चतरा में अपनी ही गोली लगने से हुई थी मौत

एसएसबी जवान प्रहलाद सिंह का शव देवघर के उनके पैतृक गांव लाया गया. जहां उन्हें अंतिम विदाई दी गई.

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जवान को दी गई अंतिम विदाई (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 19, 2026 at 3:44 PM IST

2 Min Read
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देवघर: चतरा में कार्यरत मृतक एसएसबी जवान का शव देवघर लाया गया. मंगलवार की देर शाम चतरा में कार्यरत एसएसबी के जवान की मौत हो गई थी. जिसके बाद उनका शव उनके पैतृक गांव लाया गया और सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी गई.

दरअसल, देवघर के सारवां प्रखंड के रहने वाले एसएसबी के जवान प्रहलाद कुमार सिंह की उनके ही हथियार से चली गोली लगने से मौत हो गई. घटना की जानकारी मिलते ही देवघर में रह रहे मृतक जवान के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट गया और तुरंत लोगों ने चतरा में मौजूद एसएसबी के अधिकारियों से संपर्क कर जवान के शव को उनके पैतृक गांव मतोडीह मंगाने की मांग की. जिसके बाद एसएसबी के अधिकारियों ने मृतक जवान के शव को उनके पैतृक गांव पहुंचाया और शहीद का दर्जा दिया.

जानकारी देते पूर्व मंत्री (ETV BHARAT)

जवान प्रहलाद सिंह के पार्थिव शरीर को तिरंगा में लपेटकर देवघर लाया गया. जहां सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों ने उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि दी. कई वर्षों तक सीमा सुरक्षा बल में जवान प्रह्लाद सिंह के उत्कृष्ट सेवा को देखते हुए उनके विभाग के अधिकारियों ने उन्हें सम्मान के साथ अंतिम श्रद्धांजलि दी और शहीद का दर्जा भी दिया. उनके अंत्येष्टि में एसएसबी के जवान शामिल हुए और उनके बेहतर कार्यों को याद करते हुए उन्हें अंतिम विदाई दी.

जवान प्रहलाद कुमार सिंह के अंतिम संस्कार में राज्य के पूर्व मंत्री और संथाल के वरिष्ठ भाजपा नेता रणधीर कुमार सिंह भी उनके पैतृक गांव पहुंचे और प्रहलाद कुमार सिंह को याद करते हुए भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की. उन्होंने कहा कि देवघर का बेटा आज भले ही शरीर को त्याग दिया हो लेकिन उन्होंने जो देश के लिए बलिदान दिया है, वह लोगों के आत्मा में हमेशा बसी रहेगी.

वहीं, मौके पर मौजूद राज्य के पूर्व मंत्री और स्थानीय जनप्रतिनिधि बादल पत्र लेख में मौजूद रहे. उन्होंने कहा कि यह घटना सिर्फ उनके परिवार को ही नहीं बल्कि पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया है. वह भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इस संकट की घड़ी में उनके परिवार को यह दुख सहने का ताकत दे.

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