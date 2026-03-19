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एसएसबी जवान प्रहलाद सिंह का सैनिक सम्मान के साथ अंतिम संस्कार, चतरा में अपनी ही गोली लगने से हुई थी मौत

देवघर: चतरा में कार्यरत मृतक एसएसबी जवान का शव देवघर लाया गया. मंगलवार की देर शाम चतरा में कार्यरत एसएसबी के जवान की मौत हो गई थी. जिसके बाद उनका शव उनके पैतृक गांव लाया गया और सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी गई.

दरअसल, देवघर के सारवां प्रखंड के रहने वाले एसएसबी के जवान प्रहलाद कुमार सिंह की उनके ही हथियार से चली गोली लगने से मौत हो गई. घटना की जानकारी मिलते ही देवघर में रह रहे मृतक जवान के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट गया और तुरंत लोगों ने चतरा में मौजूद एसएसबी के अधिकारियों से संपर्क कर जवान के शव को उनके पैतृक गांव मतोडीह मंगाने की मांग की. जिसके बाद एसएसबी के अधिकारियों ने मृतक जवान के शव को उनके पैतृक गांव पहुंचाया और शहीद का दर्जा दिया.

जानकारी देते पूर्व मंत्री (ETV BHARAT)

जवान प्रहलाद सिंह के पार्थिव शरीर को तिरंगा में लपेटकर देवघर लाया गया. जहां सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों ने उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि दी. कई वर्षों तक सीमा सुरक्षा बल में जवान प्रह्लाद सिंह के उत्कृष्ट सेवा को देखते हुए उनके विभाग के अधिकारियों ने उन्हें सम्मान के साथ अंतिम श्रद्धांजलि दी और शहीद का दर्जा भी दिया. उनके अंत्येष्टि में एसएसबी के जवान शामिल हुए और उनके बेहतर कार्यों को याद करते हुए उन्हें अंतिम विदाई दी.