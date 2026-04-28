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मकान में नग्न अवस्था में मिला सेना के जवान का शव, दवा की शीशी, इंजेक्शन और शराब की बोतल बरामद, पत्नी पर गंभीर आरोप

मकान में नग्न अवस्था में मिला सेना के जवान का शव ( Photo Credit; ETV Bharat )

कानपुर देहात: कानपुर देहात में मंगलपुर थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां 15 दिन पहले छुट्टी पर आए सेना के जवान का शव न्यूड हालत में मकान के अंदर मिला है. शव मिलने की सूचना मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया और मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. वहीं, मृतक के परिजनों ने जवान की पत्नी पर ही हत्या का गंभीर आरोप लगाया है. परिजनों के आक्रोश और शुरुआती शक के आधार पर पुलिस ने पत्नी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. मकान में नग्न अवस्था में मिला सेना के जवान का शव (Video Credit; ETV Bharat) जानकारी के अनुसार जनपद औरैया के दिबियापुर थाना क्षेत्र के मुरली पुरवा निवासी आनंद उर्फ सुवेंद्र सिंह चौहान (38) पुत्र अतर सिंह सेना में नौकरी करते थे. वर्तमान में महाराष्ट्र के अहमदनगर में सेना में तैनात थे और करीब 15 दिन पहले छुट्टी पर घर आए थे. वह अपनी पत्नी निधि और दो बेटों के साथ झींझक के सुभाष नगर स्थित एक किराए के मकान में रह रहे थे, जबकि उनके माता-पिता गांव में रहते हैं.