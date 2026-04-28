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मकान में नग्न अवस्था में मिला सेना के जवान का शव, दवा की शीशी, इंजेक्शन और शराब की बोतल बरामद, पत्नी पर गंभीर आरोप

परिजनों ने जवान की पत्नी पर ही हत्या का गंभीर आरोप लगाया है. पुलिस ने पत्नी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है

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मकान में नग्न अवस्था में मिला सेना के जवान का शव (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 28, 2026 at 8:29 PM IST

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कानपुर देहात: कानपुर देहात में मंगलपुर थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां 15 दिन पहले छुट्टी पर आए सेना के जवान का शव न्यूड हालत में मकान के अंदर मिला है. शव मिलने की सूचना मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया और मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. वहीं, मृतक के परिजनों ने जवान की पत्नी पर ही हत्या का गंभीर आरोप लगाया है. परिजनों के आक्रोश और शुरुआती शक के आधार पर पुलिस ने पत्नी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है.

मकान में नग्न अवस्था में मिला सेना के जवान का शव (Video Credit; ETV Bharat)

जानकारी के अनुसार जनपद औरैया के दिबियापुर थाना क्षेत्र के मुरली पुरवा निवासी आनंद उर्फ सुवेंद्र सिंह चौहान (38) पुत्र अतर सिंह सेना में नौकरी करते थे. वर्तमान में महाराष्ट्र के अहमदनगर में सेना में तैनात थे और करीब 15 दिन पहले छुट्टी पर घर आए थे. वह अपनी पत्नी निधि और दो बेटों के साथ झींझक के सुभाष नगर स्थित एक किराए के मकान में रह रहे थे, जबकि उनके माता-पिता गांव में रहते हैं.

घटनास्थल से इंजेक्शन और शराब की बोतल बरामद
बताया गया कि मंगलवार को मृतक की पत्नी ने अपने देवर की पत्नी को सूचना दी कि सुवेंद्र पिछले दो दिनों से कमरे का दरवाजा नहीं खोल रहे हैं और अंदर से दुर्गंध आ रही है. सूचना पर पहुंचे परिजनों ने दरवाजा खुलवाया तो उनका शव कमरे के अंदर संदिग्ध अवस्था में न्यूड पड़ा मिला. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और फॉरेंसिक टीम को बुलाकर साक्ष्य एकत्र किए. घटनास्थल से एक दवा की शीशी, इंजेक्शन और शराब की बोतल बरामद हुई हैं, जिन्हें जांच के लिए कब्जे में लिया गया है.

हर एंगल से की जा रही जांच
वहीं, शव मिलने के बाद मृतक के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है. छोटे भाई राजेंद्र प्रताप सिंह ने आरोप लगाया कि मृतक और उसकी पत्नी के बीच अक्सर पैसों को लेकर विवाद होता था. उन्होंने आरोप लगाया कि पत्नी और उसके मायके पक्ष के लोगों ने मिलकर सुवेंद्र की हत्या की है. परिजनों का यह भी कहना है कि मृतक ने हाल ही में करीब 30 लाख रुपये का फंड उठाया था और एक प्लॉट भी बेचा था, जिससे पैसों के विवाद की स्थिति बनी हुई थी. वहीं, इस मामले में सीओ अकबरपुर संजय कुमार सिंह ने बताया कि मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का खुलासा हो सकेगा.

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