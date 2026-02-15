ETV Bharat / state

लखनऊ के होटल में सिक्योरिटी गार्ड की लाश मिली, परिवार ने लगाया हत्या का आरोप

लखनऊ: लखनऊ के मोहनलालगंज क्षेत्र में एक होटल के सिक्योरिटी गार्ड हरिश्चंद्र यादव का शव संदिग्ध हालात में बरामद हुआ है. परिजनों को उसके बेहोश होने की सूचना दी गयी थी. सूचना मिलने पर परिजनों होटल पहुंचे और हरिश्चंद्र यादव को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र ले गये. वहां डाक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया. मोहनलालगंज एसीपी विकास पाण्डेय ने बताया कि परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है.

पुलिस ने शुरू की जांच: तहरीर मिल गयी है और मामले की जांच की जा रही है. ग्राम फत्तेखेडा मजरा कनकहा थाना मोहनलालगंज लखनऊ निवासी हरिश्चंद्र यादव के चचेरे भाई राहुल यादव ने बताया कि हरिश्चन्द्र यादव लगभग एक वर्ष से मोहनलालगंज के फुलवरिया मोड के पास स्थित होटल अन्तरास में सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था.

7 बजे ड्यूटी के लिए घर से गया था: हरिश्चंद्र यादव 7 बजे घर से होटल के लिए ड्यूटी पर गया था. होटल से रात करीब 10.43 बजे मोबाइल पर तबीयत खराब होने की सूचना मिली थी. सूचना मिलने पर राहुल अपनी भाभी किरन को लेकर होटल पहुंचा, तो देखा कि हरिश्चन्द्र मरणासन्न अवस्था में था. परिजनों उसको मोहनलालगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गये. वहां डाक्टर ने हरिश्चन्द्र को मृत घोषित कर दिया.