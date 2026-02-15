लखनऊ के होटल में सिक्योरिटी गार्ड की लाश मिली, परिवार ने लगाया हत्या का आरोप
मोहनलालगंज एसीपी विकास पाण्डेय ने बताया, परिजनों ने होटल प्रबंधन और अन्य कर्मचारियों पर हत्या का गंभीर आरोप लगाया है. जांच की जा रही है.
लखनऊ: लखनऊ के मोहनलालगंज क्षेत्र में एक होटल के सिक्योरिटी गार्ड हरिश्चंद्र यादव का शव संदिग्ध हालात में बरामद हुआ है. परिजनों को उसके बेहोश होने की सूचना दी गयी थी. सूचना मिलने पर परिजनों होटल पहुंचे और हरिश्चंद्र यादव को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र ले गये. वहां डाक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया. मोहनलालगंज एसीपी विकास पाण्डेय ने बताया कि परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है.
पुलिस ने शुरू की जांच: तहरीर मिल गयी है और मामले की जांच की जा रही है. ग्राम फत्तेखेडा मजरा कनकहा थाना मोहनलालगंज लखनऊ निवासी हरिश्चंद्र यादव के चचेरे भाई राहुल यादव ने बताया कि हरिश्चन्द्र यादव लगभग एक वर्ष से मोहनलालगंज के फुलवरिया मोड के पास स्थित होटल अन्तरास में सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था.
7 बजे ड्यूटी के लिए घर से गया था: हरिश्चंद्र यादव 7 बजे घर से होटल के लिए ड्यूटी पर गया था. होटल से रात करीब 10.43 बजे मोबाइल पर तबीयत खराब होने की सूचना मिली थी. सूचना मिलने पर राहुल अपनी भाभी किरन को लेकर होटल पहुंचा, तो देखा कि हरिश्चन्द्र मरणासन्न अवस्था में था. परिजनों उसको मोहनलालगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गये. वहां डाक्टर ने हरिश्चन्द्र को मृत घोषित कर दिया.
पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार: राहुल यादव ने कहा कि होटल मैनेजमेंट और वहां तैनात कर्मचारियों की लापरवाही के कारण उनके भाई की जान गयी है. यदि समय रहते उसको इलाज मिल जाता. तो शायद उसकी इलाज के अभाव में तड़प तड़प कर जान न जाती. उनको शक है कि होटल मैनेजमेंट या होटल कर्मचारियों ने ही उनके भाई की हत्या की है. पुलिस मामले की गहनता से जांच करे.
सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस: मोहनलालगंज एसीपी विकास पाण्डेय ने बताया कि हरिश्चन्द्र यादव के शरीर पर चोट के निशान नहीं पाये गये है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मृत्यु का कारण पता चल सकेगा. परिजनों की तहरीर पर होटल कर्मचारियों से पूछताछ की जा रही है. होटल में लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जाॅच पड़ताल की जा रही हैं.
