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संदिग्ध परिस्थितियों में मिला शिक्षक का शव, उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे टीचर

पलामूः जिला के पाखी थाना क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में फिजिकल टीचर सत्यप्रकाश श्रीवास्तव का शव बरामद हुआ है. सत्यप्रकाश श्रीवास्तव उत्तर प्रदेश के जौनपुर के रहने वाले थे.

पुलिस प्रथम दृष्टया आत्महत्या का मामला मान रही है लेकिन सभी बिंदुओं पर अनुसंधान कर रही है. सत्यप्रकाश श्रीवास्तव पलामू के पार्टी प्रखंड के सिलदिलाया में फिजिकल टीचर के रूप में तैनात थे. पलामू के पांकी में वह किराए के मकान में रहा करते थे. रविवार को पड़ोसियों ने देखा कि उनका शव घर के अंदर पाया गया है. स्थानीय लोगों ने तत्काल इसकी जानकारी पांकी थाना की पुलिस को दी. घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले में छानबीन शुरू की.

पांकी थाना प्रभारी दीपक कुमार सिंह ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा दिया है. पुलिस सभी बिंदुओं पर अनुसंधान कर रही है. परिजनों के आवेदन के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. परिजनों को घटना की जानकारी दे दी गई है परिजन भी मौके के लिए रवाना हो गए हैं. प्रथम दृष्टया यह आत्महत्या का मामला लग रहा है. घटना की जानकारी मिलने के बाद बड़ी संख्या में अन्य शिक्षक भी मौके पर पहुंचे हैं. सत्यप्रकाश श्रीवास्तव लंबे समय से पांकी के थाना रोड में किराए के मकान में रह रहे थे.