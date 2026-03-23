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नए हॉस्टल में शिफ्ट होने के 3 घंटे बाद ही NEET छात्रा की मौत, हत्या या आत्महत्या?

बिहार में एक बार फिर नीट छात्रा की संदिग्ध मौत हुई है. नए हॉस्टल में शिफ्ट होने के 3 घंटे बाद उसका शव मिला है.

Body of Bhagalpur NEET student
भागलपुर में NEET छात्रा का शव मिला (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : March 23, 2026 at 1:59 PM IST

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भागलपुर: बिहार के भागलपुर में नीट छात्रा का शव मिला है. जिले के बरारी थाना क्षेत्र अंतर्गत खंजरपुर स्थित एक हॉस्टल में संदिग्ध हालत में शव मिला है. जिस हालत में लाश मिली है, उसमें अभी ये साफ नहीं हो पाया है कि उसने आत्महत्या की है या उसकी हत्या हुई है?

शिफ्ट होने के 3 घंटे बाद ही मौत: मृतक छात्रा मूल रूप से अररिया की रहने वाली थी. वह नए हॉस्टल में शिफ्ट हुई थी. शिफ्टिंग के दौरान उसके माता-पिता भी मौजूद थे, जो बाद में वापस लौट गए. वहीं माता-पिता के लौटने के कुछ ही घंटे बाद उसका शव मिला है. हॉस्टर संचालक ने बताया कि बगल के कमरे में रहने वाली छात्राओं ने दरवाजा नहीं खुलने पर शोर मचाया, जिसके बाद उनको इस बारे में पता चला.

"बगल की लड़की लोग जब हल्ला करने लगी तो हम दौड़कर ऊपर गए. उसके लोकल गार्जियन जो कि उसके मौसेरे भाई थे, उनको सूचना दी गई, वह भी आ गए. चैट को पुलिस देख रही है. हम कुछ नहीं कह सकते हैं."- जवाहरलाल, हॉस्टल संचालक

क्या बोले परिजन?: इस बीच मृतक छात्रा के लोकल गार्जियन और उसके मौसेरे भाई को भी फोन कर घटना के बारे में जानकारी दी गई, जिसके बाद वह भी वहां पहुंचे. उसने बताया कि जब उसे हॉस्टर में शिफ्ट कराया जा रहा था, तभी तो वह खुश थी. पता नहीं इस बीच क्या हुआ?

"हमको सूचना मिली कि जिसको हॉस्टल में शिफ्ट कराए हैं, वह कमरे में बंद है. हम पास में ही रहते हैं. आए तो कमरे को खोला गया. पुलिस आई और एफएसएल टीम आई. जांच की जा रही है. उसके मन में क्या चल रहा था, पता नहीं. हमलोगों को कुछ नहीं पता कि क्यों ऐसा कदम उठाई?"- मृतक के मौसेरे भाई

व्हाट्सएप चैट के आधार पर छानबीन शुरू: वहीं, घटना की सूचना मिलने पर बरारी थानाध्यक्ष बिट्टू कमल दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है. थानाध्यक्ष ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का खुलासा हो सकेगा. फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से कई अहम साक्ष्य इकट्टा किए हैं. पुलिस को छात्रा के मोबाइल से व्हाट्सएप चैट भी मिला है, जिसकी जांच की जा रही है

"हॉस्टल संचालक की मौजूदगी में शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है. हालांकि अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का खुलासा हो सकेगा."- बिट्टू कमल, थानाध्यक्ष, बरारी थाना

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