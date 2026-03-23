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नए हॉस्टल में शिफ्ट होने के 3 घंटे बाद ही NEET छात्रा की मौत, हत्या या आत्महत्या?

भागलपुर में NEET छात्रा का शव मिला ( ETV Bharat )

भागलपुर: बिहार के भागलपुर में नीट छात्रा का शव मिला है. जिले के बरारी थाना क्षेत्र अंतर्गत खंजरपुर स्थित एक हॉस्टल में संदिग्ध हालत में शव मिला है. जिस हालत में लाश मिली है, उसमें अभी ये साफ नहीं हो पाया है कि उसने आत्महत्या की है या उसकी हत्या हुई है? शिफ्ट होने के 3 घंटे बाद ही मौत: मृतक छात्रा मूल रूप से अररिया की रहने वाली थी. वह नए हॉस्टल में शिफ्ट हुई थी. शिफ्टिंग के दौरान उसके माता-पिता भी मौजूद थे, जो बाद में वापस लौट गए. वहीं माता-पिता के लौटने के कुछ ही घंटे बाद उसका शव मिला है. हॉस्टर संचालक ने बताया कि बगल के कमरे में रहने वाली छात्राओं ने दरवाजा नहीं खुलने पर शोर मचाया, जिसके बाद उनको इस बारे में पता चला. "बगल की लड़की लोग जब हल्ला करने लगी तो हम दौड़कर ऊपर गए. उसके लोकल गार्जियन जो कि उसके मौसेरे भाई थे, उनको सूचना दी गई, वह भी आ गए. चैट को पुलिस देख रही है. हम कुछ नहीं कह सकते हैं."- जवाहरलाल, हॉस्टल संचालक क्या बोले परिजन?: इस बीच मृतक छात्रा के लोकल गार्जियन और उसके मौसेरे भाई को भी फोन कर घटना के बारे में जानकारी दी गई, जिसके बाद वह भी वहां पहुंचे. उसने बताया कि जब उसे हॉस्टर में शिफ्ट कराया जा रहा था, तभी तो वह खुश थी. पता नहीं इस बीच क्या हुआ?