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खेतों में अर्धनग्न अवस्था में मिला लापता युवक का शव, चेहरे को ज्वलनशील पदार्थ से जलाया

सुरेंद्र करीब छह दिन पूर्व 25 मई को घर से लापता हो गया था, जिसकी तलाश की जा रही थी.

मौके पर मौजूद भीड़
मौके पर मौजूद भीड़ (ईटीवी भारत धौलपुर)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 31, 2026 at 1:03 PM IST

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धौलपुर : सैंपऊ थाना इलाके में घड़ी चटोला गांव के नजदीक आरी रोड पर खेतों में करीब 30 साल के युवक की लाश मिलने से सनसनी फैल गई. मृतक के चेहरे पर ज्वलनशील पदार्थ से जलाए जाने के निशान पाए गए हैं. ऐसे में हत्या की आशंका जताई जा रही है. डेड बॉडी की शिनाख्त होने के बाद परिजन घटनास्थल पर पहुंच गए हैं. पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है.

सीओ अनूप कुमार ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट, एफएसएल जांच और अन्य साक्ष्यों के आधार पर मौत के कारणों का स्पष्ट खुलासा किया जाएगा. फिलहाल, पुलिस ने डेड बॉडी को कब्जे में ले लिया है. मृतक के परिजन भी मौके पर पहुंच चुके हैं. मामले का शीघ्र खुलासा कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी. मृतक की पहचान सुरेंद्र पुत्र नंदीलाल निवासी जगनेर, जिला आगरा के रूप में हुई है.

पढ़ें. संदिग्ध परिस्थितियों में नाले में पड़ा मिला युवक का शव, परिजनों जताई हत्या की आशंका

मृतक के भाई मुकेश ने बताया कि सुरेंद्र करीब छह दिन पूर्व 25 मई को घर से लापता हो गया था, जिसकी तलाश की जा रही थी. रविवार को उसका शव खेतों में पड़े होने की सूचना मिली है. वहीं, मामले की सूचना मिलते ही सीओ अनूप कुमार और सैंपऊ थाना प्रभारी प्रमेन्द्र कुमार रावत पुलिस जाप्ते के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और मौके का निरीक्षण किया. पुलिस ने घटनास्थल को सुरक्षित कर साक्ष्य जुटाने की कार्रवाई शुरू कर दी है.

पुलिस के अनुसार मृतक का शव अर्धनग्न अवस्था में मिला है और चेहरे पर ज्वलनशील पदार्थ डालने जैसे निशान दिखाई दिए हैं. इससे मामला और अधिक संदिग्ध हो गया है. आशंका जताई जा रही है कि पहचान छिपाने या साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से शव के साथ छेड़छाड़ की गई है. हालांकि, मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट और एफएसएल जांच के बाद ही हो सकेगा. घटना की गंभीरता को देखते हुए एफएसएल (फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी) टीम को भी मौके पर बुलाया गया है, जो घटनास्थल से साक्ष्य एकत्र करेगी.

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DEAD BODY OF MISSING MAN
BODY OF MAN FOUND IN FIELD
अर्धनग्न अवस्था में मिला युवक का शव
MAN FOUND HALF BURNT IN DHOLPUR

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